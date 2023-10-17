У Секторі Гази повідомили про обстріл лікарні

Сотні людей загинули і дістали поранення внаслідок авіаудару Ізраїлю по лікарні в місті Газа, повідомляють медичні служби у Секторі Гази.

За даними медслужб, що перебувають під контролем терористичного ісламістського угрупування ХАМАС, в клініці розміщувалися тисячі біженців з півночі прибережного анклаву. За різними даними з Сектора Гази, загинули щонайменше 500 людей.

Як повідомляє dpa, за даними ізраїльських ЗМІ, попередні висновки військових Ізраїлю, які проводять перевірку повідомлення, свідчать, що вибух був спричинений ракетою, помилково випущеною самим ХАМАСом. Цю інформацію неможливо перевірити незалежним чином.

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Глава Палестинської адміністрації Махмуд Аббас оголосив триденну жалобу і заявив про "геноцид". Він також скасував заплановану зустріч з президентом США Джо Байденом, яка мала відбутися 18 жовтня.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що напад став "останнім прикладом ізраїльських атак, позбавлених найосновніших людських цінностей".

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав обстріл лікарні "жахливим і абсолютно неприйнятним".

ХАМАС, який контролює Сектор Гази, визнаний терористичною організацією Європейським Союзом, зокрема Німеччиною, а також США і низкою інших держав.