Греті Тунберг закидають антисемітизм через твіт про Газу

Після допису Грети Тунберг на підтримку палестинців і Сектора Гази екоактивістці закидають антисемітизм - зокрема, через фото з восьминогом. Вона його відредагувала та запевнила, що "проти будь-якого виду дискримінації".

Шведська екоактивістка Грета Тунберг зіткнулась з критикою після допису у соціальних мережах на підтримку палестинців у Секторі Гази.

"Світ повинен висловитися і закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних", - написала Тунберг у соцмережі Х (колишній Twitter), жодним чином не згадавши при цьому напад на Ізраїль з боку палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією в Європейському Союзі, США та Ізраїлі. - Ред.), який і спричинив ізраїльські удари по Газі у відповідь.

Обурення користувачів викликав не лише зміст допису, але й світлина, що його супроводжувала. На початковому варіанті цього фото активістки заснованого Тунберг кліматичного руху Fridays for Future тримали плакати на підтримку палестинців, але також на ньому була присутня м'яка іграшка-восьминіг.

Карикатури з євреями у вигляді восьминогів використовувалися зокрема нацистами, і досі зображення восьминога у відповідному контексті асоціюються з антисемітизмом.

Пізніше Тунберг видалила цей пост і опублікувала новий з таким самим змістом і світлиною, але вже без іграшки. Вона заявила, що "не знала", що восьминіг може мати таке символічне значення. Активістка додала, що іграшка - це інструмент, який використовують люди з аутизмом, на який вона сама страждає, для передачі почуттів.

Тунберг також запевнила, що активістки виступають "проти будь-якого виду дискримінації" та "засуджують антисемітизм у всіх його формах".

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Антисемітизм у Fridays for Future

Зміст допису та інцидент з іграшкою - не єдиний прояв пропалестинської позиції активістки. Вона також поширювала у соцмережах дописи пропалестинського облікового запису, що базується в Німеччині, у якому йшлося про "геноцид" у Газі, зауважує Politico.

За словами уповноваженого з боротьби з антисемітизмом німецької землі Баден-Вюртемберг Міхаеля Блуме (Michael Blume) антисіонізм і антисемітизм широко поширені у русі Fridays for Future, пише dpa.

Схожу оцінку руху надав і депутат Бундестагу від "Зелених" Марсель Еммеріх (Marcel Emmerich). За його словами, частина Fridays for Future знаходиться на "небезпечних антисемітських та антиізраїльських треках", а цей інцидент завдасть шкоди їхній кліматичній діяльності.

Інша депутатка Бундестагу від "Зелених" Марлен Шенбергер (Marlene Schönberger) зауважила в коментарі Welt, що співчуття, яке Тунберг відчувала "до тих, хто постраждав від кліматичної кризи", очевидно, не поширюється на євреїв, які постраждали від "варварських актів винищення".

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