Дослідження: У ФРН залишається високий рівень антисемітизму

У Німеччині зросла кількість насильницьких злочинів проти євреїв. В організації деяких з них підозрюють Іран.

Рівень антисемітизму в Німеччині минулого року залишався "тривожно високим". Такого висновку дійшло німецьке Федеральне об'єднання Центрів збору інформації щодо антисемітизму (RIAS) у доповіді, опублікованій 27 червня.

RIAS нарахувала 2480 випадків прояву антисемітизму по всій Німеччині у 2022 році, включно з вербальними образами та антисемітськими гаслами на масових заходах. Це менше, ніж у 2021 році - 2738.

Однак зросла кількість насильницьких злочинів - RIAS виявила дев'ять таких випадків. До епізодів "крайнього насильства" в доповіді віднесли, зокрема, стрілянину по Будинку рабина в Ессені у листопаді. Агентство AFP із посиланням на німецьку прокуратуру повідомляє, що цей і два інші випадки нападу на єврейську громаду в землі Північний Рейн-Вестфалія пов'язують з діяльністю іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

"Антисемітські випади спрямовані на залякування єврейських спільнот по всій Німеччині. Вони відбуваються у громадському транспорті, біля єврейських установ, навіть біля місць проживання, тобто в місцях, які євреї не можуть не відвідувати", - йдеться в доповіді.

Голова RIAS Беньямін Штайніц (Benjamin Steinitz) зажадав від уряду Німеччини рішучих заходів щодо забезпечення безпеки німецьких євреїв. "Нам потрібні не тільки теплі слова підтримки, але конкретні заходи проти координованих Іраном терористів. Відомі владі члени КВІР мають бути у списку терористів Європейського Союзу", - наголосив він.

Згідно з дослідженням, вперше скоротилася частка антисемітських виступів з боку праворадикалів - вони становлять лише 13 відсотків випадків. У 53 відсотках випадків RIAS не виявила політичних мотивів.

Читайте також: "Король антисемітизму після Гітлера": Зеленський відреагував на закиди Путіна