ВООЗ і ЄС закликали до припинення вогню у Секторі Гази

ВООЗ зазначає, що лікарні у Секторі Гази перетворюються на місця смерті. У ЄС стурбовані поглибленням гуманітарної кризи.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зв'язалася з медичними працівниками лікарні Аль-Шіфа у Секторі Гази та з'ясувала, що медзаклад більше не функціонує належним чином, повідомив у понеділок, 13 листопада глава організації Тедрос Адханом Гебреєсус. За його даними, ситуація є складною і небезпечною, лікарня уже три дні не має електрики та води. "Це серйозно вплинуло на нашу здатність надавати необхідну допомогу. Лікарня більше не функціонує як лікарня", - написав Гебреєсус у соцмережі Х.

Постійні обстріли та бомбардування у тому районі посилили і без того критичну ситуацію. Серед пацієнтів лікарні значно зросла кількість смертей, додав він. "Світ не може мовчати, поки лікарні, які мають бути безпечними притулками, перетворюються на місця смерті, спустошення та розпачу. Припинення вогню. Зараз", - наголосив він.

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ЄС закликає ХАМАС звільнити всіх заручників

Серйозну стурбованість поглибленням гуманітарної кризи в Секторі Гази висловив ЄС. "Ми закликаємо до негайного призупинення військових дій і встановлення гуманітарних коридорів, щоб гуманітарна допомога могла безпечно дістатися до населення Гази", - написав в Х 12 листопада верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. В ЄС закликали, зокрема, до збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів та створення морського маршруту доставки гуманітарної допомоги. У заяві Борреля наголошується, що ЄС визнає право Ізраїлю на самооборону відповідно до міжнародного права.

Також Євросоюз закликав ХАМАС, яка визнана у ЄС, США та Ізраїлі терористичної обрганізацією, до негайного та беззастережного звільнення всіх заручників. "ЄС повторює свій заклик до ХАМАС про негайне і беззастережне звільнення всіх заручників. Вкрай важливо, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) отримав доступ до заручників", - заявив Боррель.

Крім того, ЄС засудив використання ХАМАС лікарень та цивільних осіб як живий щит і закликав Ізраїль "виявляти максимальну стриманість, щоб забезпечити захист цивільного населення".

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Військова операція Ізраїлю в Секторі Гази почалася після масштабного нападу ХАМАСу на країну. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами, за оновленими даними, стали 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія оборони Ізраїлю завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, який контролюється ХАМАСом, а також проводить там наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 11 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.