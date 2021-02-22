Спортмастер - мережа спортивних магазинів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Спортмастер".

Спортмастер - заснована росіянами мережа спортивних магазинів. Штаб-квартира компанії Sportmaster розташована в Сінгапурі. На території України діє дочірнє підприємство цієї компанії - Спортмастер Україна. У 2021 році компанія Спортмастер потрапила під санкції в Україні через її діяльність на території анексованого Росією українського півострова Крим. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.