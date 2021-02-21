 СБУ пояснила запровадження санкцій проти мережі ″Спортмастер″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2021

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СБУ пояснила запровадження санкцій проти мережі "Спортмастер"

Санкції щодо мережі "Спортмастер" запроваджено на підставі інформації про її роботу в Криму, повідомила СБУ.

Logo des ukrainischen Geheimdienstes SBU

Санкції щодо мережі "Спортмастер" запроваджено на підставі інформації про її роботу в тимчасово окупованому Криму, заявили у понеділок, 22 лютого, в Службі безпеки України (СБУ).

"Санкції щодо сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd (засновник відповідної мережі "Спортмастер". - Ред.) впроваджено на підставі інформації про роботу мережі в Криму. Введенню санкцій передував лист СБУ на адресу МЗС України, спрямований ще влітку минулого року, про протиправність такої діяльності на тимчасово окупованих територіях", - повідомили в пресцентрі СБУ інформагентству "Інтерфакс-Україна". 

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Як стверджують у спецслужбі, міністерство закордонних справ України "неодноразово зверталося з відповідними нотами до держорганів Сінгапуру, які залишилися без розгляду і належного реагування".

Раніше цього дня виконавча директорка компанії "Спортмастер-Україна" Людмила Книш заявила, що мережа в Україні продовжує працювати в правовому полі, а підстав для обмеження діяльності немає.

"Прецедент щодо включення Sportmaster Operation Pte.Ltd до санкційного списку є неаргументованим та безпідставним і викликає багато запитань, відповіді на які поки що не можуть дати навіть провідні юристи України", - йдеться в заяві компанії.

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За словами Книш, "Спортмастер" продовжує роботу виключно в правовому полі, а зобов'язання перед клієнтами і партнерами виконуються в повному обсязі згідно з досягнутими угодами.

Санкції проти "Спортмастер"

Компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сінгапур), якій належить ТОВ "Спортмастер-Україна" - найбільша, за даними на її сайті, роздрібна мережа торгівлі спорттоварами в Україні, включена до санкційного списку згідно з рішенням РНБО і указом президента України від 19 лютого 2021 року.

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Згідно із обмеженнями, на три роки стосовно сінгапурської Sportmaster Operations запроваджується повна заборона торговельних операцій, транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, а також заборона на ввезення її продукції безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав та застосовуються санкції щодо запобігання виведенню капіталів за межі України.

Загалом мережа "Спортмастер" представлена майже 500 магазинами в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані. Компанія, за її даними, входить до топ-10 світових спортивних ритейлерів і є найбільшою у Східній Європі. 

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