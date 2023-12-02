Ізраїль відновив атаки у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю в суботу, 2 грудня, після завершення дії режиму припинення вогню, погодженого з терористичним ісламістським угрупованням ХАМАС, атакувала понад 400 об'єктів терористів у Секторі Гази.

“За словами офіційних осіб, протягом ночі військові літаки розбомбили понад 50 цілей навколо міста Хан-Юніс на півдні відокремленої прибережної території. Війська також атакували бойовиків ХАМАСу та інфраструктуру в районі Бейт-Лахія на півночі Гази за допомогою танків і цілеспрямованих авіаударів”, - передає агенція dpa.

За даними військових, вночі ізраїльські військово-морські підрозділи вдарили високоточними боєприпасами по військових цілях ХАМАСу у гавані Хан-Юніс і в Дейр-ель-Балах. Зазначається, що під час операції була уражена інфраструктура та обладнання військово-морських сил палестинської терористичної організації.

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Крім того, терористична група, яка заманила ізраїльські війська в засідку, була розбомблена, а ізраїльський винищувач завдав удару по мечеті, яка служила командним центром Ісламського Джихаду, повідомили військові.

Цю інформацію наразі неможливо перевірити за допомогою незалежних джерел.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерело, 2 грудня команда ізраїльської розвідувальної служби "Моссад" перебувала у Катарі для переговорів з посередниками щодо чергової паузи у бойових діях.

Переговори за посередництва Катару були зосереджені на можливому звільненні нових категорій ізраїльських заручників, окрім жінок і дітей, і параметрах перемир'я, яке відрізняється від угоди, що діяла до п'ятниці, 1 грудня.

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Тижневий режим тиші у Газі

Тимчасовий режим припинення вогню, узгоджений Ізраїлем із ХАМАСом за посередництва Катару спершу на чотириденний термін, діяв з 24 листопада. Після цього Ізраїль і ХАМАС домовилися про продовження режиму припинення вогню ще на два дні, а потім - ще на один день. За умовами першочергової угоди, за цей час бойовики ХАМАСу мали передати Ізраїлю 50 жінок і дітей із числа заручників, захоплених 7 жовтня. Ізраїль же мав звільнити зі своїх в'язниць 150 палестинських в'язнів - жінок і підлітків. У підсумку під час тижневого перемир'я ХАМАС та інші бойовики в Газі звільнили понад 100 заручників, більшість з яких - ізраїльтяни, в обмін на 240 палестинців, зазначає агенція AP. У полоні палестинських бойовиків залишається таким чином близько 140 заручників.

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Крім звільнення заручників, умови тимчасового перемир'я передбачали призупинення польотів ізраїльської авіації над Сектором Гази на шість годин на день, щоденний пропуск у всі райони сектора 200 вантажівок із гуманітарною допомогою та медикаментами, а також чотирьох вантажівок із паливом.

Чинне перемир'я мало завершитися о 7 ранку 1 грудня, але напередодні ЗМІ повідомляли про нібито домовленість між сторонами конфлікту подовжити його ще на одну добу.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також здійснює наземну військову операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 15 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.