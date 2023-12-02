ЦАХАЛ підтвердив загибель п'ятьох заручників у полоні ХАМАСу

Ізраїль на основі зібраних розвідувальних даних підтвердив загибель у полоні ХАМАСу п'ятьох заручників. Тіло одного з них повернули додому.

Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі у п'ятницю, 1 грудня, підтвердив повідомлення про загибель п'ятьох ізраїльських заручників, яких бойовики палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС утримували у Секторі Гази.

За його словами, родинам загиблих повідомили про загибель близьких, а тіло одного з них військові вже повернули до Ізраїлю.

"Це сталося після того, як комісія експертів міністерства охорони здоров'я спільно з інститутом судово-медичної експертизи, головним рабином Ізраїлю та міністерством у справах релігії встановили їхню смерть на основі зібраних розвідувальних даних", - зазначили у ЦАХАЛі.

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомили, що всі загиблі на момент атаки ХАМАСу жили у кібуці Нір-Оз. "Ми не припиняємо докладати численних розвідувальних та оперативних зусиль, щоб надати інформацію про умови утримання заручників", - заявив на пресконференції Хагарі.

Станом на 1 грудня у полоні ХАМАСу залишалися 136 людей, у тому числі 17 жінок та дітей, повідомили ізраїльські військові. За час перемир'я, що закінчилося 1 грудня, з полону ХАМАСу було повернуто 110 осіб.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня ХАМАС, визнаний в Європейському Союзі, США та більшістю країн Заходу терористичною організацією, вчинив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вдершись на його територію, влаштували найбільшу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіоні, що перебуває під владою бойовиків, а також проводить наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 15 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.