Тиша у Секторі Гази: доставлено 200 вантажів гумдопомоги

За перший день дії домовленості про припинення вогню до Сектора Гази ввезли продукти харчування, воду і медикаменти для сотень тисяч людей, повідомили в ООН.

Від початку дії домовленості про тимчасове припинення вогню в Секторі Гази у п'ятницю, 24 листопада, туди доставили гуманітарної допомоги для сотень тисяч людей, повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарної допомоги (OCHA).

За перший день дії редиму тиші через контрольно-пропускний пункт "Рафах" з Єгипту до Гази проїхали 200 вантажівок - найбільша гуманітарна колона, що потрапила на територію Сектора Гази з початку війни між Ізраїлем та ісламістським терористичним рухом ХАМАС. 137 з вантажівок уже розвантажені.

"Сотні тисяч людей отримали допомогу продуктами харчування, водою, медикаментами та іншими необхідними гуманітарними товарами", - ідеться в повідомленні OCHA.

Крім того, в Сектор Гази доставили 129 тисяч літрів палива і чотири вантажівки з газом. Водночас представництво ООН повідомило про вивезення з півночі Сектора Гази 21 пацієнта у критичному стані.

Речник ОСНА Єнс Лаерке висловив сподівання, що ця пауза призведе "до більш тривалого гуманітарного перемир'я", пише AFP.

ООН вітає звільнення перших заручників

Також в ООН привітали звільнення 24 заручників, утримуваних терористами ХАМАС з дня смертоносного нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня, і знову закликали до негайного і безумовного звільнення всіх людей.

У ЄС, Німеччині та США також привітали припинення вогню в Секторі Гази. Так, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав угоду між Ізраїлем і терористичним рухом ХАМАС першим кроком до виходу з "жахливої гуманітарної ситуації". Він закликав палестинських бойовиків звільнити всіх заручників, яких вони утримують у Секторі Гази, "не використовуючи їхні життя як об'єкт торгу".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) також привітав тимчасове припинення вогню в Секторі Гази і звільнення рухом ХАМАС першої групи заручників. "Це гарна новина, - заявив він у соцмережі X. - Ми насилу можемо собі уявити, через що цим людям і їхнім родичам довелося пройти за останні кілька тижнів".

Байден: Є реальні шанси подовжити перемир'я

Президент США Джо Байден заявив, що "є реальні шанси" продовжити дію тимчасового припинення вогню у Секторі Гази. Як і Боррель, Байден висловився за врегулювання конфлікту за схемою "двох держав".

"Тишу" між Ізраїлем та ХАМАСом оголосили для обміну заручників на палестинських в'язнів. Передбачається, що воно триватиме чотири дні. За цей час палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС має звільнити 50 ізраїльських заручників, а Ізраїль - 150 палестинських в'язнів - жінок і неповнолітніх.