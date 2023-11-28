Червоний хрест: ХАМАС розміщує заручників на передовій

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС утримують на полі бою заручників, захоплених у полон під час атак 7 жовтня. Про це заявив директор регіонального управління Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) на Близькому і Середньому Сході Фабріціо Карбоні в інтерв'ю РБК, опублікованому у вівторок, 28 листопада.

"Специфіка ситуації полягає в тому, що заручників утримують на полі бою, на передовій. Це дуже нетипово. Якщо подивитися на інші світові конфлікти, в рамках яких МКЧХ відвідує заручників або ув'язнених, то вони зазвичай утримуються не на полі бою, а в безпечних зонах, де ми можемо отримати до них доступ. Тут же це поле бою, що суттєво ускладнює нашу роботу", - розповів він.

Представник МКЧХ додав, що бойовики ХАМАСу не дозволяють співробітникам Червоного Хреста відвідати заручників, а Ізраїль, своєю чергою, відмовляється допустити МКЧХ до палестинських ув'язнених доти, доки ХАМАС не надасть медпрацівникам доступ до захоплених у полон ізраїльтян.

За словами Карбоні, звільнені з полону ХАМАСу заручники травмовані, виснажені й налякані. Подробиць про умови, в яких утримує бранців ХАМАС, а також палестинських в'язнів в ізраїльських в'язницях, він не повідомив, вказавши, що це конфіденційна інформація. "Ми підтримуємо діалог зі сторонами конфлікту для того, щоб переконатися, що умови поліпшуються", - сказав представник МКЧХ.

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Перемир'я в Газі продовжено на два дні

Із 24 листопада в Cекторі Гази діє тимчасовий режим припинення вогню, погоджений Ізраїлем із ХАМАСом за посередництва Катару на чотириденний термін. За умовами угоди, за цей час бойовики ХАМАСу мають передати Ізраїлю 50 жінок і дітей із числа заручників, захоплених 7 жовтня. Ізраїль же має звільнити зі своїх в'язниць 150 палестинських в'язнів - жінок і підлітків.

За кілька годин до закінчення терміну дії колишньої угоди МЗС Катару повідомило, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про продовження режиму припинення вогню ще на два дні. Інформацію про продовження угоди підтвердили представники ХАМАС, від ізраїльської сторони офіційного підтвердження поки не надходило.

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Напад ХАМАС на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАС, а також проводить наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази вже загинули близько 15 000 людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.