Іран атакував об'єкти поруч із консульством США в Іраку

Іран заявив, що завдав ударів по "шпигунських центрах" в Іраку та Сирії. Кілька вибухів прогриміли поруч із консульством США в Іракському Курдистані, американці не постраждали.

Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) балістичними ракетами ударив по "шпигунських центрах" і "місцях скупчення антиіранських терористичних груп" в Іраку та Сирії. Про це повідомили в ніч на вівторок, 16 січня, іранські державні медіа. Зокрема, як заявляється, було атаковано "штаб-квартиру шпигунів Моссад (розвідувальна служба Ізраїлю - Ред.)" в автономному регіоні Іракський Курдистан.

При цьому кілька вибухів прогриміло поруч із консульством США за 40 км на північний схід від міста Ербіль, столиці Іракського Курдистану, повідомляє агентство Reuters. Влада автономного регіону повідомила, що в результаті четверо місцевих жителів були вбиті, шестеро дістали поранення.

Серед убитих, за даними Reuters, - курдський бізнесмен-мільйонер Пешрав Дізаї та кілька членів його сім'ї. Крім того, одна ракета впала на будинок високопоставленого офіцера курдської розвідки, інша вразила центр курдських спецслужб. Американські громадяни внаслідок іранського удару не постраждали, заявили офіційні особи США.

Аеропорт в Ербілі зупинив свою роботу. Сили західної коаліції збили над ним три дрони, передає ABC News. У Сирії КВІР, за твердженням іранських медіа, завдав ударів по об'єктах терористичного угруповання "Ісламська держава" в провінції Ідліб.

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США засуджують "безрозсудні" ракетні удари Ірану

Сполучені Штати розкритикували Іран за "безрозсудні" смертоносні ракетні удари по цілях в Іракському Курдистані, попередивши, що вони підривають стабільність в регіоні.

"Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні атаки Ірану в Ербілі і висловлюють співчуття сім'ям загиблих", - цитує заяву речника Державного департаменту США Метью Міллера агенція AFP.

"Чіткий сигнал Ізраїлю"

В Ірані заявили, що ці удари було завдано "у відповідь на нещодавні терористичні злодіяння". 3 січня вибухи прогриміли на цвинтарі в місті Керман на південному сході Ірану, де проходила церемонія вшанування пам'яті вбитого у 2020 році генерала КВІР Касема Сулеймані. Загинули понад 90 осіб. Відповідальність за цей теракт узяла на себе "Ісламська держава", проте в Тегерані звинувачували в причетності до вибухів Ізраїль і США.

Агентство dpa зазначає, що Іран ще ніколи не бив своїми ракетами так далеко - за оцінками, вони змогли пролетіти понад 1200 кілометрів. У повідомленні агентства йдеться, що це "чіткий сигнал Ізраїлю" про те, що Тегеран має технічну можливість вдарити і по його території.

Іран вважається головним покровителем терористичного руху ХАМАС, з яким зараз воює Ізраїль у Секторі Гази, і вже погрожував безпосередньо втрутитися в цей конфлікт. Іранськими "проксі" вважаються також єменські хусити, які атакують зараз цивільні судна в Червоному морі.

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