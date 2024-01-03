У США відкидають причетність Ізраїлю до вибухів в Ірані

Немає підстав вважати, що Ізраїль причетний до вибухів на цвинтарі в Кермані, які призвели до загибелі 103 людей, кажуть у США. Вашингтон застерігає від ескалації на Близькому Сході на тлі атак в Ірані і Лівії.

У Державному департаменті США відкидають припущення щодо причетності Америки та Ізраїлю до вибухів поблизу цвинтаря в Ірані, у середу, 3 січня, внаслідок яких загинули щонайменше 103 людини, пише AFP.

"Сполучені Штати не були жодним чином залучені, і будь-які припущення про протилежне є абсурдними, - зазначив речник Держдепу Метью Міллер. "У нас немає підстав вважати, що Ізраїль причетний до цього вибуху", - додав він.

За останньою інформацією державного телебачення Ірану, внаслідок вибухів поблизу цвинтаря, де вшановували пам'ять вбитого у 2020 році генерала Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані, поранень зазнали 211 людей. Кількість загиблих наразі не змінилася - жертвами вибухів стали 103 людини, повідомляє AFP.

Влада Ірану назвала ці вибухи "терористичною атакою", втім поки не вказувала на причетних до неї. Відповідальність за напад на себе також ніхто не взяв.

Вашингтон застерігає від ескалації на Близькому Сході

Коментуючи вчорашнє вбивство в Лівані заступника голови політичного бюро палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС Салеха аль-Арурі, Міллер теж не підтвердив причетність Ізраїлю, втім зазначив, що аль-Арурі був "жорстоким терористом із кров'ю цивільних на руках".

Речник Держдепу також застеріг від подальшої ескалації в регіоні. Він наголосив, що жодна країна в регіоні і в світі не зацікавлена в тому, щоб "бачити, що цей конфлікт загостриться більше, ніж вже зараз".

Читайте також: Ізраїль готовий до "всіх сценаріїв" після вбивства заступника глави ХАМАСу