Біля могили іранського генерала сталися вибухи: 103 жертви

Щонайменше 103 людини загинули внаслідок двох вибухів біля цвинтаря в Ірані, де у середу, 3 січня, вшановували пам'ять вбитого у 2020 році генерала Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані, повідомляє агенція AFP з посиланням на іранські державні ЗМІ.

Вибухи сталися у рідному місті Сулеймані Керман на південному сході країни. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вибухові пристрої були активовані дистанційно.

Спочатку місцеві чиновники повідомили іранським державні ЗМІ, що "ще не ясно", чи був вибух побутовим або терактом, повідомляє AFP. Пізніше влада офіційно заявила, що причиною вибуху стала "терористична атака", не уточнивши, хто за нею стоїть.

Внаслідок вибухів поранень зазнали, за різними даними, від 140 до 170 людей. Відповідальність за напад наразі на себе ніхто не взяв.

Читайте також: У Бейруті за допомогою дрона вбито заступника голови політбюро ХАМАСу

Вбивство генерала Сулеймані

Іранський генерал Касем Сулеймані був убитий в січні 2020 року в результаті удару американського безпілотника в Іраку. Сулеймані командував елітним спецпідрозділом "Аль-Кудс" у складі КВІР, який відповідав за проведення операцій за межами Ірану. Його називали одним із найвпливовіших іранських генералів на Близькому Сході. США звинувачували його у розробці планів нападу на американських дипломатів та військовослужбовців у регіоні.

Читайте також: У Багдаді тисячі вийшли на антиамериканський мітинг до роковин убивства Сулеймані