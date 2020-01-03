У Багдаді тисячі вийшли на антиамериканський мітинг до роковин убивства Сулеймані

Тисячі людей у неділю, 3 січня, вийшли на мітинг у столиці Іраку Багдаді з нагоди перших роковин вбивства іранського генерала Касема Сулеймані американськими військами. Головний мітинг відбувся в неділю на площі Тахрір у Багдаді, а напередодні ввечері схожа акція пройшла на шляху до аеропорту, де рік тому ударний дрон США обстріляв автоколону з Сулеймані. Тоді внаслідок атаки загинуло восьмеро людей, серед яких, окрім Сулеймані, був також один з керівників проіранського шиїтського воєнізованого угруповання в Іраку "Катаїб Хезболла" Абу-Махді аль-Мухандіс.

На мітингу в Багдаді лунали антиамериканські гасла. Учасники акції називали США "великим сатаною", а лідера іракського уряду Мустафу аль-Кадамі - "агентом" Сполучених Штатів, передає інформагенція AFP. На багатьох плакатах та транспарантах, котрі несли мітингарі, було написано "США геть!". В Іраку розміщені американські війська, покликані передусім підтримувати тамтешніх військових у боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" (ІД).

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Крім того, в розташованому на півдні Іраку місті Наджаф відбулася окрема траурна церемонія за загиблим рік тому Абу-Махді аль-Мухандісу, де його поховали.

Акції в інших країнах Близького Сходу

Жалобні заходи на честь загиблого торік Сулеймані відбулися і в Ірані. Тамтешня влада називає вбитого генерала "мучеником". Раніше поминальні заходи за загиблими внаслідок торішнього удару в Багдаді відбулися також у Сирії, Лівані та Ємені.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня 2020 року по аеропорту у Багдаді був завданий авіаудар щонайменше трьома ракетами, що влучили в колону автомобілів, де був генерал Сулеймані - керівник іранських загонів "Аль-Кудс", що здійснюють спецоперації за межами Ірану. Згодом стало відомо, що наказ провести цей наліт віддав особисто президент США Дональд Трамп. У відповідь на це Іран обстріляв ракетами американські військові бази в Іраку.

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