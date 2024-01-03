Вбивство віцеглави ХАМАС: Ізраїль готовий до всіх сценаріїв

Речник ЦАХАЛу відмовився прямо коментувати вбивство "заступника голови політбюро" ХАМАСу, втім запевнив, що військові перебувають в стані високої готовності до будь-яких сценаріїв розвитку подій.

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) "готова до будь-яких сценаріїв" після удару по ліванській столиці Бейрут, унаслідок якого загинув "заступник голови політичного бюро" палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС Салех аль-Арурі. Про це журналістам заявив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі.

Як пише в середу, 3 січня, агенція AFP, він не став прямо коментувати вбивство, натомість запевнив, що військові Ізраїлю перебувають в "стані дуже високої готовності на всіх напрямках - як в обороні, так і в нападі". "Ми дуже добре підготовлені до будь-якого сценарію", - запевнив Хагарі.

Вбивство натхненника терактів ХАМАСу

2 січня ЗМІ Лівану та інших арабських країн повідомили про загибель аль-Арурі з охоронцями внаслідок вибуху дрона в передмісті Бейрута. Інформацію підтвердили джерела міжнародних агентств. Про це сповістили і пов'язані з ХАМАСом "медіа".

Аль Арурі був другою людиною в ієрархічній структурі ХАМАСу, визнаного в США та ЄС терористичною організацією. Ізраїль вважав його натхненником низки терактів на Західному березі річки Йордан і відповідальним за діяльність бойовиків ХАМАСу в регіоні.

Ізраїльські спецслужби давно розглядали його як об'єкт для ліквідації. Ще до нападу ХАМАСу на Ізраїль прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху казав, що аль-Арурі "прекрасно знає, чому він та його друзі мають переховуватися".

"Хезболла" погрожує помстою

Ізраїль вже неодноразово заявляв про ліквідацію "командирів" і "чиновників" ХАМАСу в Секторі Гази, але аль Арурі є найбільш високопоставленою фігурою серед них, до того ж вбитою під час першого удару по Бейруту з початку ескалації ізраїльсько-палестинького конфлікту.

Передмістя Бейрута контролюється ліванським радикальним шиїтським парамілітарним угрупованням "Хезбола", підтримуваним Іраном. Після вибуху його бойовики заявили про намір помститися Ізраїлю.

Цей удар посилює побоювання, що майже тримісячні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАСом можуть перерости в масштабніший регіональний конфлікт.

Тимчасовий прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті заявив, що вбивство аль Арурі в Бейруті "має на меті втягнути Ліван" у війну.

Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з членом воєнного кабінету Ізраїлю Бенні Ганцом закликав "уникати будь-якої ескалації, особливо в Лівані".

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