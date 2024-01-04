Терористичний напад в Ірані з десятками загиблих: що відомо

На четверті роковини загибелі іранського генерала Касема Сулеймані внаслідок двох вибухіву його рідному місті Керман загинули, за останніми даними, 84 людини. Ще 284 - зазнали поранень, повідомила 4 січня Іранська служба з надзвичайних ситуацій. Цей напад став найсмертоноснішим у 45-річній історії Ісламської Республіки Іран.

Уряд назвав його терористичною атакою і оголосив 4 січня національну жалобу. "Ви повинні знати, що цей катастрофічний акт призведе до жорсткої відповіді", - наголосив глава іранської держави аятола Алі Хаменеї у заяві, опублікованій державними ЗМІ напердодні. Іранський президент Ебрагім Раїсі також найрішучішим чином засудив теракт і закликав до рішучої відповіді. У причетності до нападу Тегеран звинувачує США та Ізраїль.

Світова спільнота засудила напад

Уряд Німеччини засудив напад як терористичний акт, так само як і Європейська служба зовнішніх відносин, відомство керівника зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля. США відкидають будь-яку відповідальність за атаку. "Сполучені Штати жодним чином не причетні до цього, і будь-які припущення про протилежне є смішними", - заявив речник Державного департаменту Метью Міллер 3 січня у Вашингтоні. Він додав, що уряд США також не має "жодних підстав вважати", що Ізраїль має якесь відношення до інциденту.

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"Я також не вірю, що за цими нападами стоїть Ізраїль, - зазначає в інтерв'ю DW експерт з Близького Сходу Араш Азізі з Клемсонського університету у штаті Південна Кароліна. "Є кілька причин, чому Ізраїль не можна вважати головним підозрюваним. По-перше, Ізраїль наразі не прагне до військової конфронтації з Іраном. По-друге, Ізраїль досі не здійснив жодного нападу на непричетних цивільних в Ірані. Існують підозри, що Ізраїль здійснював цілеспрямовані напади на вчених, які працюють над іранською ядерною програмою, або на членів Корпусу вартових ісламської революції в Ірані чи за його межами. Однак жертв серед цивільного населення під час цих атак вдалося уникнути. За даними іранської влади, внаслідок вибухів 3 січня не загинув жоден командир Корпусу вартових ісламської революції або інший високопосадовець".

Араш Азізі є автором книги "Тіньовий командир" про іранського генерала Касема Сулеймані та глобальні амбіції Ірану. Солеймані був членом іранської революційної гвардії та командиром бригад "Аль-Кудс". У січні 2020 року він загинув під час ракетного удару США по Багдаду.

Бригади "Аль-Кудс": рука Ірану за кордоном

"Аль-Кудс" є арабською назвою Єрусалиму. Ці бригади Корпусу вартових ісламської революції мають завдання підтримувати близькі до Ірану політичні групи за кордоном - наприклад, проти ісламістського тероризму "Ісламської держави" (ІД) в Сирії та Іраку. Водночас бригади "Аль-Кудс" мають завдання допомагати відстоювати військові та політичні інтереси Ірану в ісламських країнах.

Генерал Касем Сулеймані загинув внаслідок ракетної атаки США у Багдаді у січні 2020 року Фото: Office of the Iranian Supreme Leaderpicture alliance/AP/picture alliance

Сулеймані вважався найважливішим "смикачем за мотузки" іранських інтервенцій на Близькому Сході. Він був здатний у разі необхідності швидко мобілізувати шиїтські ополчення. Складно з'ясувати, скільки грошей мають у своєму розпорядженні бригади "Аль-Кудс" для своїх пропагандистських ЗМІ. Вони підпорядковуються безпосередньо релігійному лідеру і мають доступ до нафтових доходів Ірану.

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Відгалуження ІД чи держави-вороги?

Є ознаки того, що за вибухами може стояти так звана "Ісламська держава - провінція Хорасан" (ISPK), пояснює Араш Азізі. Це угруповання є регіональним відгалуженням терористичного об'єднання "Ісламська держава", що діє переважно в Афганістані. Азізі вважає, що дві бомби, підірвані одна за одною, мали вбити якомога більше цивільних: після першого вибуху на місці події зібралося багато людей, а також рятувальників, багато з яких потім загинули від вибуху другої бомби.

"Важливим є те, що перша бомба була закладена поруч з музеєм, будівля якого колись була зороастрійським храмом вогню, - поянює Азізі. - ISPK розглядає не лише релігію зороастризму, але й Іран, іранську культуру і, не в останню чергу, шиїтський іслам як найбільшу загрозу для ісламу". За словами Азізі, деякі з його колег також підозрюють "Ісламську державу" як натхненника нападу. Тим не менш, ISPK досі не взяла на себе відповідальність за напад - що є дуже незвичним.

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"Іранський режим виглядає сильним ззовні, але якщо придивитися уважніше, то він дуже вразливий", - каже Алі Фатхолла-Неджад, засновник і директор берлінського Центру Близького Сходу і глобального порядку. Фатхолла-Неджад також вважає, що Ізраїль не є винуватцем нападу. З огляду на війну у Секторі Гази, він каже: "Малоймовірно, що Ізраїль зараз здійснив би таку операцію, спрямовану, зокрема, проти цивільного населення".