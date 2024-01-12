Хто такі хусити й чому вони кинули виклик Заходу?

Радикальний рух "Ансар Аллах", відомий ще як хусити, розпочав у Ємені громадянську війну, протистояв коаліції на чолі з саудитами, а тепер дійшло до прямої конфронтації з Заходом. Хто такі хусити й чого вони прагнуть?

Військові Сполучених Штатів Америки і Великобританії за підтримки кількох країн-союзників завдали в ніч на п'ятницю, 12 січня, вибіркових ракетно-бомбових ударів по військових об'єктах руху "Ансар Аллах", відомого ще як хусити, який вже багато років контролює частину Ємену. Як повідомили в Пентагоні та в міноборони Великобританії, для ударів по хуситах застосували насамперед крилаті ракети Tomahawk та високоточні авіабомби.

Наприкінці 2023 року хусити фактично вступили в війну між Ізраїлем і радикальною ісламістською терористичною організацією ХАМАС на боці останньої. Спочатку вони стали атакувати територію Ізраїлю ракетами та дронами, а коли пересвідчилися в недостатній ефективності такої тактики, то почали тероризувати торговельний флот, котрий пропливав повз узбережжя контрольованої ними частини Ємену. Особливо це стосувалося тих суден, що, на думку хуситів, були якимось чином пов'язані з економічними інтересами Ізраїлю та його компаній. Для цього вони застосовували безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети, які їм регулярно постачає або допомагає виробляти Іран.

Утім, були й спроби прямого захоплення суден. Приміром, 19 листопада бойовики угруповання захопили суховантаж Galaxy Leader, що належить ізраїльському бізнесменові й на борту якого могли бути й українські громадяни. Однак згодом вони стали погрожувати атакувати будь-яке судно на шляху до Ізраїлю, якщо їм не дозволять доставляти більше продовольства і медикаментів у Сектор Гази.

Хусити захоплюють судно Galaxy Leader, 19 листопада 2023 року Фото: Houthi Media Center/AP/picture allaince

Напади хуситів на міжнародне судноплавство були настільки інтенсивними й брутальними, що в середині грудня 2023 року чотири міжнародні судноплавні компанії вирішили припинити судноплавство Червоним морем, що вважається один з найважливіших судноплавних шляхів у світі. Ситуація настільки загострилася, що в грудні США оголосили початок операції в Червоному морі з захисту судноплавства. Низка інших західних держав, у тому числі й Франція, також відправили свої бойові кораблі в цей регіон для захисту важливої торговельної артерії.

Хто такі хусити та чого вони домагаються?

Хусити належать до союзу племен з гірської місцевості на півночі Ємену, на кордоні з Саудівською Аравією. Вони сповідують один з напрямків шиїтського ісламу - зейдитську доктрину. Зейдитів відрізняє від інших мусульман-шиїтів те, що вони не вірять в появу імама Махді перед кінцем світу. Проте релігія хуситів пов'язує їх з Іраном, який бачить себе головною силою і представником інтересів усіх шиїтів в регіоні.

В Ємені зейдити становлять третину всього населення. З лав зейдитів хусити вийшли в 1990-х роках як військовий і політичний рух. Їхня попередня організація була заснована в 1994 році Хусейном аль-Хусі. Після його смерті прихильники аль-Хусі назвали свій рух його ім'ям і продовжили боротьбу проти політики тодішнього президента Ємену Алі Абдалли Салеха, який у 2012 році подав у відставку, а згодом був убитий.

Хусити та громадянська війна в Ємені

З початком арабської революції 2011 року хусити дедалі частіше звинувачували центральну владу в Сані в маргіналізації зейдитів і порушенні їхніх прав. Водночас хусити звинувачували уряд країни в занадто добрих відносинах з Ізраїлем і США. У 2014 році хусити виступили проти тодішнього президента Ємену Абд Раббо Мансура Хаді. При владі йому тоді вдалося залишитися завдяки втручанню Саудівської Аравії, яка очолила міжнародну коаліцію. З 2015 року ця коаліція вела збройну боротьбу проти хуситів, однак без успіху, тож у квітні 2022 року сторони конфлікту домовилися про шестимісячне перемир'я. Хоча його термін давно сплив і сторони не змогли домовитися про його продовження, за фактом воно все ще залишається в силі.

Про спроби примирення між Саудівською Аравією, Іраном і хуситами повідомлялося й навесні 2023 року.

У результаті багаторічного конфлікту, влада Ємену, що спирається на підтримку Саудівської Аравії, сьогодні контролює південь країни, а хусити - північ. У цьому хуситів підтримує Іран. Таким чином громадянська війна в Ємені по суті стала війною, що насправді ведеться чужими руками - Саудівською Аравією та Іраном. У арсеналах хуситів є авіація, танки, ракети, інша військова техніка, яку вони, за їхніми словами, відвоювали у єменської армії або затрофеїли в боях проти коаліції на чолі з саудитами.

ЗРК хуситів під час військового параду в Сані в вересні 2023 року Фото: Mohammed Huwais/AFP/Getty Images

Війна в Ємені, за даними ООН, призвела до однієї з найсерйозніших гуманітарних криз у світі.

Ідеологія хуситів і відносини з Іраном

Ідеологічний курс хуситів виражений в їхньому гаслі, що містить прокляття на адресу євреїв, побажання загибелі США та Ізраїлю - і перемоги ісламу. На керованій хуситами території на півночі країни вони запровадили суворий ісламський порядок. Хусити виступають проти Америки та Ізраїлю і вважають себе частиною очолюваної Іраном "осі опору". Свій рух хусити називають "Ансар Аллах" або "Помічники Аллаха". Після возз'єднання Ємену в 1990 році уряд країни позиціював себе й свою політику як пропалестинську, як і більшість арабських урядів. Натомість хусити зробили цю позицію значно радикальнішою, тим самим завоювавши підтримку значної частини населення країни.

Хусити вважаються союзниками Ірану. Тегеран так само розглядає їх як частину антиамериканської й антиізраїльської "осі опору" разом з ліванським шиїтським угрупованням "Хезболла", сирійським режимом і іракськими шиїтськими повстанцями, розповів у розмові з DW політолог Хамідреза Азізі з Берлінського фонду "Наука і Політика" (SWP). Але хусити відрізняються від інших партнерів Ірану. На думку експерта, вони не так тісно пов'язані з Іраном, як "Хезболла", і безпосередньо не підпорядковуються іранському командуванню та не входять в його систему управління.

Якою мірою Тегеран насправді підтримує хуситів, поки однозначно не ясно. Те, що Іран відігравав велику роль в нападі хуситів на кораблі в Червоному морі, сумнівно, вважає Фабіан Гінц (Fabian Hinz), експерт з питань оборони в Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS).

Відповідальність за війну в Секторі Гази хусити покладають тільки на Ізраїль, не згадуючи про напад терористичного руху ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, під час якого було вбито понад 1200 ізраїльтян. Свої атаки на кораблі в Червоному морі хусити називають "актами відплати" за війну в Секторі Гази - як і ракети, випущені ними по Ізраїлю. Подібні напади не є серйозною військовою загрозою, кажуть експерти - всі ракети були перехоплені ізраїльською ППО. Але ці атаки мають значення як внутрішньополітичний меседж, вважає Фареа аль-Муслімі, фахівець з аналітичного центру Chatham House. "Ця війна - унікальна можливість для хуситів продемонструвати свою антиізраїльську, антиамериканську, пропалестинську позицію", - говорить він.

Захід застерігав хуситів про наслідки

США, Німеччина та інші країни застерігали хуситів від подальших атак, зокрема, й на торговельні судна. Спецпосланець США в Ємені Тім Лендеркінг пояснював у грудні, що Вашингтон прагне до широкої морської коаліції, щоб захистити судна в Червоному морі, і дає сигнал хуситам, що з їхніми діями не будуть миритися. Однак хусити, за їхніми власними словами, мали намір і "далі підтримувати палестинців попри загрози Заходу, США та Ізраїлю" - і навіть погрожували у відповідь, що "ворожі дії проти Ємену призведуть до тяжких наслідків".

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І тепер вже після прямої конфронтації з міжнародним військовим альянсом на чолі з США уряд хуситів так само погрожує, що не залишить це без відповіді. Утім, не виключено, що подальший конфлікт хуситів зі США та їхніми союзниками призведе до того, що частина населення Ємену виявить солідарність з хуситами, що тільки ще більше зміцнить їхню владу всередині країни. Незрозуміло також, який курс обере головний союзник хуситів - Іран.