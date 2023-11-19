Єменські хусити захопили судно, на борту могли бути українці

Судно, яке, на думку єменських хуситів, має стосунок до Ізраїлю, доставили до узбережжя Ємену. Влада Ізраїлю стверджує, що корабель не має відношення до країни, а серед членів екіпажу є українці.

Представники єменського повстанського воєнізованого руху хуситів, підтримуваного Іраном, у неділю, 19 листопада, захопили у Червоному морі вантажне судно, яке, на їхню думку, має стосунок до Ізраїлю, повідомляє AFP. "Ми доставили ізраїльське вантажне судно до узбережжя Ємену", - заявив представник руху.

Більш того, хусити заявили, що їхніми мішенями будуть усі кораблі, що належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями або які ходять під ізраїльським прапором, додає Reuters.

Нагадаємо, що після нападу палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль хусити також почали атакувати цю країну, зокрема, за допомогою безпілотників та ракет.

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Ізраїль не підтвердив, що судно його

Втім, в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не підтвердили, що судно має стосунок до цієї країни. Там стверджують, що корабель належить британській компанії та експлуатується японською фірмою. За даними видання The Jerusalem Post, єменські хусити захопили судно Galaxy Leader під прапором Багамських островів.

"На борту судна 25 членів екіпажу різних національностей, зокрема українці, болгари, філіппінці та мексиканці. Ізраїльтян на борту немає", - повідомив офіс прем'єра Ізраїлю у Facebook.

Атаку на судно там назвали "ще одним актом іранського тероризму" та новим витком агресії Ірану "проти громадян вільного світу", що матиме наслідки для безпеки глобальних судноплавних шляхів.

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) також заперечили, що судно є ізраїльським і заявили, що на борту не було ізраїльтян. Напад там назвали "дуже серйозним інцидентом з глобальними наслідками".

Втім, видання The Times of Israel вказує на певний зв'язок судна з Ізраїлем. За даними медіа, британська компанія-судновласник частково належить ізраїльському бізнесмену Аврааму (Рамі) Унгару. Крім того, посилаючись на арабські медіа, The Times of Israel вказує, що на борту судна було 52 члени екіпажу.

МЗС перевіряє інформацію

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що українським посольствам доручено перевірити інформацію про наявність українців на борту захопленого судна.

Також українська влада звернеться до компанії-власника, щоб з'ясувати точний склад екіпажу судна та інші деталі.