Ізраїль вперше застосував Arrow-3 в бойових умовах

Система протиракетної оборони Arrow-3 перехопила балістичну ракету, яка була запущена по Ізраїлю єменськими хуситами. Це - перше застосування Arrow-3 в бойових умовах.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про успішне застосування у вівторок, 31 жовтня, гіперзвукової системи протиракетної оборони (ПРО) Arrow-3.

Ракета, випущена з району Червоного моря, була спрямована на курортне місто Ейлат на півдні Ізраїлю. Як заявив агенції AFP голова уряду шиїтських повстанців у столиці Ємену Сані Абделасіс бен Хабтурі, це було помстою за війну Ізраїлю проти палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією в Ізраїлі, США, ЄС та Німеччині. - Ред.). За кілька годин до того хуситські повстанці в Ємені також заявили, що атакували Ізраїль безпілотниками. Хуситів підтримує Іран, так само, як і ХАМАС у Секторі Гази та інші шиїтські збройні формування в Сирії та Іраку.

Щоб досягти місто Ейлат з Ємену, ракета повинна була мати дальність близько 1700 кілометрів, пише спеціалізоване українське видання Defence Express . Попри те, що тип ракети, випущеної з Ємену, не вказано, але вочевидь це була балістична ракета, а під оголошені параметри підпадає лише одна, про існування якої в арсеналі хуситів відомо - Toufan за місцевою назвою. Насправді це - іранська балістична ракета середньої дальності Ghadr, створена, своєю чергою, на базі ракети Shahab-3, що є клоном північнокорейської Nodong-1, зауважує видання.

Перехоплення ракети хуситів за допомогою Arrow 3 стало першим застосуванням цього комплексу у бойових умовах, наголошує Defence Express. Раніше ЦАХАЛ лише раз у 2017 році у бойових умовах використав попередню версію комплексу Arrow-2 для перехоплення зенітної ракети від ЗРК С-200, що була випущена по ізраїльському F-16.

ФРН купує Arrow-3 в Ізраїлю

Система ПРО Arrow-3 (ізраїльська назва "Хец-3") була створена у співпраці зі США. Вона призначається для перехоплення на висоті до 100 кілометрів балістичних ракет з дальністю від 400 до 2000 кілометрів, а також балістичних ракет середньої дальності (від 3000 до 5500 кілометрів). До складу комплексу входить вдосконалена радіолокаційна система (РЛС) Super Green Pine, здатна виявляти цілі на дальності до 900 кілометрів.

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В цьому році Німеччина домовилася про закупівлю Arrow-3за 3,5 мільярда доларів. Це буде найбільша оборонна угода Ізраїлю. Фінансування здійснюватиметься зі спеціального фонду для закупівлі сучасних озброєнь Бундесверу (німецькі збройні сили). Цей фонд був створений як відповідь на російське вторгнення в Україну.

Arrow-3 має надійти на озброєння Бундесеру до кінця 2025 року.