Німеччина взялася за розбудову протиракетного щита

Протиракетний щит має запрацювати у ФРН до кінця 2025 року. Для цього Берлін планує закупити в Ізраїлю системи ПРО Arrow 3, що діятимуть у тандемі з німецькими ЗРК IRIS-T.

Бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив у середу, 14 червня, виділення першого траншу в розмірі 560 мільйонів євро на закупівлю системи протиракетної оборони (ПРО) Arrow 3 в Ізраїлю.

Передбачається, що контракт на закупівлю системи ПРО буде укладений з Ізраїлем до кінця нинішнього року, а його загальна вартість становитиме близько чотирьох мільярдів євро.

Крім того, комітет погодив виділення близько 950 мільйонів євро для купівлі шести німецьких зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) IRIS-T SLM.

Очікується, що протиракетний щит у ФРН, який буде створений за аналогією з ізраїльським "Залізним куполом", запрацює до кінця 2025 року.

Читайте також: Резніков підтвердив, що німецька IRIS-T прибула в Україну

Можливі ризики

Рахункова палата Німеччини раніше застерігала від можливих ризиків, з якими ФРН зіткнеться під час укладення договору з Ізраїлем. Експерти вказували, що в країні не завершені підготовчі будівельні роботи, необхідні для розміщення комплексу Arrow 3. Зокрема, обране місце розташування системи в Бранденбурзі - досить проблематичне через піщаний ґрунт.

У разі, якщо контракт з Ізраїлем не вдасться укласти з вини Німеччини, їй доведеться виплатити компенсацію в розмірі до 560 мільйонів євро - ця сума збігається з траншем, схваленим комітетом з питань бюджету.

Читайте також: Нетаньяху: Ізраїль вивчає можливість надати Україні "Залізний купол"

Щит для всієї Німеччини та Європи

Німеччина ще восени 2022 року спільно з 14 іншими країнами Північноатлантичного альянсу (НАТО) запустила проєкт зі створення європейської системи протиповітряної оборони (ППО) European Sky Shield. У межах проєкту планується об'єднати різні системи ППО, призначені для знищення балістичних та крилатих ракет і бойових безпілотників.

Створення протиракетного щита над Німеччиною обговорюється з березня 2022 року у зв'язку з війною, розв'язаною Росією проти України. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) ще тоді говорив про можливість придбання систем ПРО для захисту від потенційного нападу РФ: "Ми всі повинні розуміти, що у нас є сусід, який готовий застосувати силу для просування своїх інтересів. Тому ми маємо всі разом стати настільки сильними, щоб цього не сталося".

Читайте також: Генінспектор Бундесверу: пріоритет для армії Німеччини - підтримка України

"Путінська Росія - одна з головних загроз Заходу"

14 червня Німеччина презентувала першу національну стратегію оборони. Нинішня Росія в осяжному майбутньому є найбільшою загрозою країнам євроатлантичного простору, ідеться в ній.

Документ на понад 40 сторінках багато в чому став відповіддю на вторгнення армії РФ в Україну, хоча ідея його ухвалення з'явилася раніше.

Німеччина найближчим часом планує не тільки посилити свою армію, але зменшити вразливість та залежність, зокрема в сфері енергетики, кібербезпеки та постачання життєво необхідних товарів з-за кордону, випливає зі стратегії.