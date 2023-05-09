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Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройєр
Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройєр вважає подальшу військову допомогу Україні пріоритетом перед забезпеченням армії ФРНФото: Annette Riedl/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Генінспектор Бундесверу: наш пріоритет - підтримка України

Сергій Ромашенко | Степан Смишляєв
11 хв. тому

За словами Карстена Броєра, військову допомогу Україні потрібно нарощувати навіть ціною скорочень у Бундесвері. Україна бореться "за всіх нас", наголосив вищий за рангом військовослужбовець ЗС Німеччини.

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Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр (Carsten Breuer), який минулого тижня відвідав Київ, вважає, що подальша військова допомога Україні є пріоритетом, навіть коли йдеться про забезпечення армії ФРН. Про це у вівторок, 9 травня, повідомляє dpa.

"Боротьба не на життя, а на смерть виправдовує наші обмеження у навчанні та оснащенні власної армії. Підтримка доблесних українських військ у боротьбі проти російського агресора знаходиться для нас на першому місці. Україна воює за всіх нас", - наголосив вищий за рангом офіцер Бундесверу.

Броєр у Києві говорив про подальшу підтримку

Минулого тижня Броєр зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним та міністром оборони Олексієм Резніковим. Українські посадовці подякували генеральному інспектору за отримані від Німеччини озброєння, у тому числі зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard 2.

"Висловив сподівання, що у майбутньому усі наші партнери ухвалять вірне рішення і Україна отримає літаки F-16", - написав Залужний у Telegram після зустрічі.

Генерального інспектора також поінформували про ситуацію на фронті і підготовку "до майбутніх дій задля визволення нашої території". "З генералом Броєром акцентували на важливості продовжувати підтримувати Україну і надалі, домовилися бути на зв'язку та робити все можливе для посилення нашої обороноздатності", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

На Заході вже багато тижнів уважно стежать за тим, як Україна за допомогою одержаних від Заходу систем озброєнь готується до масштабного контрнаступу проти російських військ.

ЗСУ завершують підготовку до контрнаступу

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Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройєр

Генінспектор Бундесверу: наш пріоритет - підтримка України

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