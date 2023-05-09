Генінспектор Бундесверу: наш пріоритет - підтримка України

За словами Карстена Броєра, військову допомогу Україні потрібно нарощувати навіть ціною скорочень у Бундесвері. Україна бореться "за всіх нас", наголосив вищий за рангом військовослужбовець ЗС Німеччини.

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр (Carsten Breuer), який минулого тижня відвідав Київ, вважає, що подальша військова допомога Україні є пріоритетом, навіть коли йдеться про забезпечення армії ФРН. Про це у вівторок, 9 травня, повідомляє dpa.

"Боротьба не на життя, а на смерть виправдовує наші обмеження у навчанні та оснащенні власної армії. Підтримка доблесних українських військ у боротьбі проти російського агресора знаходиться для нас на першому місці. Україна воює за всіх нас", - наголосив вищий за рангом офіцер Бундесверу.

Броєр у Києві говорив про подальшу підтримку

Минулого тижня Броєр зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним та міністром оборони Олексієм Резніковим. Українські посадовці подякували генеральному інспектору за отримані від Німеччини озброєння, у тому числі зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard 2.

"Висловив сподівання, що у майбутньому усі наші партнери ухвалять вірне рішення і Україна отримає літаки F-16", - написав Залужний у Telegram після зустрічі.

Генерального інспектора також поінформували про ситуацію на фронті і підготовку "до майбутніх дій задля визволення нашої території". "З генералом Броєром акцентували на важливості продовжувати підтримувати Україну і надалі, домовилися бути на зв'язку та робити все можливе для посилення нашої обороноздатності", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

На Заході вже багато тижнів уважно стежать за тим, як Україна за допомогою одержаних від Заходу систем озброєнь готується до масштабного контрнаступу проти російських військ.