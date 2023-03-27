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Leopard 2
Leopard 2Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Німеччина передала Україні всі обіцяні танки Leopard 2

Ольга Лебедєва | Віолетта Чайковська
2 год. тому

Україна отримала від Німеччини 18 одиниць Leopard 2A6. Канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що Збройним силам України передали всі сучасні танки, які були обіцяні німецьким урядом.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) підтвердив, що ФРН передала Збройним силам України обіцяні сучасні бойові танки Leopard 2A6 для відбиття російської агресії.

"Ми все передали, як заявляли", - сказав він у понеділок, 27 березня, у Роттердамі під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. 

Раніше німецький тижневик Spiegel написав із посиланням на джерела, що всі 18 обіцяних німецьким урядом Leopard 2 вже доставили в Україну. Останні танки покинули Німеччину наприкінці минулого тижня і вже передані українським представникам на кордоні, йшлося у повідомленні. Крім того, за даними видання, Україна вже отримала близько 40 бронетранспортерів Marder.

Танкова коаліція для України

Для протистояння Росії союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися понад десять країн.

Першою надати Збройним силам України (ЗСУ) основні бойові танки західного зразка погодилася Великобританія - 14 одиниць Chаllenger 2. Сьогодні стало відомо, що українські військові повернулися з навчань на танках Challenger 2. "Очікується, що українські екіпажі і танки будуть на позиціях якраз до весняного контрнаступу, який, як вважають, готується", - написало видання The Guardian.

Шольц наприкінці січня після кількох місяців дискусій згодився поставити Україні Leopard 2 і дозволив їхній реекспорт іншим країнам. Крім 18 одиниць від ФРН, німецькі "Леопарди" Києву пообіцяли Польща, Іспанія, Швеція, Норвегія, Канада , Португалія та Фінляндія.

Крім Leopard 2, Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей - Leopard 1. Після цього на початку лютого Німеччина, Данія та Нідерланди заявили, що планують надати ЗСУ щонайменше 100 відремонтованих німецьких танків Leopard 1

Тим часом США пообіцяли передати Києву 31 американський танк Abrams.

Читайте також: Білий дім: Байден вирішив поставити Києву танки Abrams під тиском ФРН

Військові ЗСУ навчаються управляти Leopard

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