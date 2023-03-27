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Українські військові під час навчань у Британії
Українські військові під час навчань у БританіїФото: Andrew Matthews/PA Wire/empics/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Військові ЗСУ повернулися з навчань на танках Challenger 2

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Військові ЗСУ завершили навчання на британських танках Challenger 2 та повернулися в Україну. Як пише The Guardian, танки та екіпажі мають бути на позиціях до контрнаступу.

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Українські військові, які протягом кількох тижнів проходили навчання на британських танках Challenger 2, завершили їх та повернулися додому, повідомило видання The Guardian у понеділок, 27 березня.

"Ми всі були надзвичайно вражені рівнем продемонстрованої компетентності і не сумніваємося, що наші друзі будуть максимально ефективно використовувати танки Challenger 2 у майбутніх боях, захищаючи свою батьківщину", - цитує видання підполковника Джона Стоуна, який керував тренуванням.

Навчання включали відпрацювання навичок управління танками та особливостей застосування їх у бойових умовах, зокрема, ефективної ідентифікації цілей та їхнього ураження.

Українські військові прибули до Великобританії незабаром після оголошення британським прем'єром Ріші Сунаком у січні, що держава відправить в Україну 14 танків Challenger 2.

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Танки до контрнаступу

"Очікується, що українські екіпажі і танки будуть на позиціях якраз до весняного контрнаступу, який, як вважають, готується", - пише The Guardian.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес, відвідуючи українських військових під час їхнього навчання в таборі Бовінгтон у Дорсеті, в лютому заявляв, що Лондон буде підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Окрім 14 танків Challenger 2, Великобританія передає Україні 20 бронетранспортерів Bulldog і 30 самохідних артилерійських установок AS-90, нагадує видання.

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Challenger 2 для ЗСУ

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Українські військові під час навчань у Британії

Військові ЗСУ повернулися з навчань на танках Challenger 2

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