Військові ЗСУ повернулися з навчань на танках Challenger 2

Військові ЗСУ завершили навчання на британських танках Challenger 2 та повернулися в Україну. Як пише The Guardian, танки та екіпажі мають бути на позиціях до контрнаступу.

Українські військові, які протягом кількох тижнів проходили навчання на британських танках Challenger 2, завершили їх та повернулися додому, повідомило видання The Guardian у понеділок, 27 березня.

"Ми всі були надзвичайно вражені рівнем продемонстрованої компетентності і не сумніваємося, що наші друзі будуть максимально ефективно використовувати танки Challenger 2 у майбутніх боях, захищаючи свою батьківщину", - цитує видання підполковника Джона Стоуна, який керував тренуванням.

Навчання включали відпрацювання навичок управління танками та особливостей застосування їх у бойових умовах, зокрема, ефективної ідентифікації цілей та їхнього ураження.

Українські військові прибули до Великобританії незабаром після оголошення британським прем'єром Ріші Сунаком у січні, що держава відправить в Україну 14 танків Challenger 2.

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Танки до контрнаступу

"Очікується, що українські екіпажі і танки будуть на позиціях якраз до весняного контрнаступу, який, як вважають, готується", - пише The Guardian.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес, відвідуючи українських військових під час їхнього навчання в таборі Бовінгтон у Дорсеті, в лютому заявляв, що Лондон буде підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Окрім 14 танків Challenger 2, Великобританія передає Україні 20 бронетранспортерів Bulldog і 30 самохідних артилерійських установок AS-90, нагадує видання.

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