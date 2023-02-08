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Президент України Володимир Зеленський і британський прем'єр Ріші Сунак у Великобританії 8 лютого 2023 року
Зеленський і Сунак у ВеликобританіїФото: Wolodymr Selenskyj/Telegram
ПолітикаУкраїна

Зеленський і Сунак відвідали навчання ЗСУ на танках в Англії

Аліна Коломієць
2 год. тому

Президент України і прем'єр Великобританії проінспектували навчання ЗСУ на британських танках Challenger в Англії. Їх доставлять в Україну в березні.

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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великобританії в середу, 8 лютого, відвідав разом із британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком військову базу Bovington Camp на південному заході Англії, де тренують українських військових на танках Challenger.

"Я побачив, що хлопці готові навчатися швидко. Наші військовослужбовці проявляють старанність і поспішають якнайшвидше опанувати нові навички, щоб повернутися додому й використати все, чого навчилися, для звільнення нашої території. Бачу, що тут є все необхідне для цього, зокрема й потужні танки. Саме такі, як нам потрібні. І ми робимо все, щоб вони так само швидко з'явилися на полі бою", - зазначив Зеленський. 

Президент вручив українським військовим державні нагороди. Орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня й медалями "За військову службу Україні" він відзначив танкістів, десантників і механіків Збройних сил України (ЗСУ).

"Челенджери" будуть в Україні в березні

У свою чергу Сунак повідомив, що танки Challenger 2 будуть розгорнуті в Україні в березні. "Українські екіпажі, які прибули минулого тижня, будуть використовувати танки Challenger 2 для захисту суверенної території України наступного місяця", - сказав він на спільній з Зеленським пресконференції.

Говорячи про постачання Києву винищувачів, прем'єр Великобританії зазначив, що "нічого не знімається з порядку денного". Сьогодні британський уряд оголосив рішення розширити підготовку ЗСУ, включивши до неї навчання пілотів винищувачів. Водночас надати бойові літаки Києву Лондон не обіцяв.

Під час пресконференції Сунак зазначив, що програма підготовки пілотів може зайняти три роки, і додав, що Великобританії знадобиться дозвіл союзників, аби запропонувати Україні літаки спільного виробництва, такі як Typhoon. Зеленський відповів, що у такому разі надішле до Великобританії пілотів, які вже мають 2,5 роки досвіду.

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