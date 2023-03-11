Данія сподівається передати Україні перші Leopard 1 весною
Аліна Коломієць
3 год. тому
Німеччина, Данія та Нідерланди спільно планують надати Україні понад 100 Leopard 1. Данія сподівається, що першу партію Київ отримає весною.
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Влада Данії сподівається, що перші німецькі бойові танки Leopard 1 вдасться доставити в Україну протягом весни 2023 року. Про це заявив виконуючий обов’язки міністра оборони країни Трольс Лунд Пульсен після візиту у п'ятницю, 10 березня, на німецьке підприємство Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), яке займається підготовкою цих танків для Києва.
"Я дуже радий, що відвідав FFG. Я був там, щоб побачити, що робота з підготовки танків Leopard 1 для України просувається, щоб ми могли якомога швидше їх надіслати (…) Ми все ще сподіваємося, що зможемо доставити перші танки в Україну протягом весни", - сказав Пульсен, якого цитує пресслужба міноборони Данії.
За його словами, він пишається тим, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує українську боротьбу за свободу.
Трольс Лунд Пульсен відвідав FFG разом з державним секретарем міноборони ФРН Томасом Гітшлером (Thomas Hitschler).
На початку лютого 2023 року Німеччина, Данія та Нідерланди заявили, що планують надати Україні щонайменше 100 відремонтованих німецьких бойових танків Leopard 1. Танки будуть придбані безпосередньо у німецької промисловості.
Перед цією заявою німецькі міністерства економіки та оборони офіційно підтвердили, що схвалили експорт до України 178 танків Leopard 1. "Скільки основних бойових танків Leopard 1A5 буде фактично поставлено в Україну, залежить від необхідних робіт з технічного обслуговування", - йшлося у їхній спільній заяві.
Як заявляє міноборони Данії, початкова мета проєкту полягає в тому, щоб якнайшвидше доставити танки двом батальйонам, тобто приблизно 80 танків. Очікується, що перші танки будуть готові навесні, їх використовуватимуть для навчання українських сил.
Крім того, у межах цього проєкту Україні буде запропоновано навчання та тренінги з використання танків, а також запасні частини і боєприпаси.