Данія сподівається передати Україні перші Leopard 1 весною

Влада Данії сподівається, що перші німецькі бойові танки Leopard 1 вдасться доставити в Україну протягом весни 2023 року. Про це заявив виконуючий обов’язки міністра оборони країни Трольс Лунд Пульсен після візиту у п'ятницю, 10 березня, на німецьке підприємство Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), яке займається підготовкою цих танків для Києва.

"Я дуже радий, що відвідав FFG. Я був там, щоб побачити, що робота з підготовки танків Leopard 1 для України просувається, щоб ми могли якомога швидше їх надіслати (…) Ми все ще сподіваємося, що зможемо доставити перші танки в Україну протягом весни", - сказав Пульсен, якого цитує пресслужба міноборони Данії.

За його словами, він пишається тим, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує українську боротьбу за свободу.

Трольс Лунд Пульсен відвідав FFG разом з державним секретарем міноборони ФРН Томасом Гітшлером (Thomas Hitschler).

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Leopard 1 для України

На початку лютого 2023 року Німеччина, Данія та Нідерланди заявили, що планують надати Україні щонайменше 100 відремонтованих німецьких бойових танків Leopard 1. Танки будуть придбані безпосередньо у німецької промисловості.

Перед цією заявою німецькі міністерства економіки та оборони офіційно підтвердили, що схвалили експорт до України 178 танків Leopard 1. "Скільки основних бойових танків Leopard 1A5 буде фактично поставлено в Україну, залежить від необхідних робіт з технічного обслуговування", - йшлося у їхній спільній заяві.

Як заявляє міноборони Данії, початкова мета проєкту полягає в тому, щоб якнайшвидше доставити танки двом батальйонам, тобто приблизно 80 танків. Очікується, що перші танки будуть готові навесні, їх використовуватимуть для навчання українських сил.

Крім того, у межах цього проєкту Україні буде запропоновано навчання та тренінги з використання танків, а також запасні частини і боєприпаси.

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