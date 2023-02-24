Німецькі військові експерти оцінили шанси контрнаступу ЗСУ

З отриманням західних бойових танків Україна має всі шанси переломити ситуацію на полі бою на свою користь, вважають німецькі військові аналітики. Однак досягти цього буде непросто. Про оцінки й ризики - у DW.

Ситуація на фронті через рік після початку війни РФ проти України залишається важкою. Росія, за даними командування ЗСУ, останніми днями інтенсифікувала наступ на кількох напрямках, зокрема в районі Вугледара та Бахмута. Однак можливості РФ з досягнення значного оперативного успіху обмежені дефіцитом її ресурсів, заявили у четвер, 23 лютого, в Генштабі ЗСУ.

Тим часом на плани РФ із захоплення подальших територій Україна готується відповісти власним контрнаступом. На якій ділянці він розпочнеться, і коли - питання поки що відкриті. Втім, західні військові оглядачі вже зараз намагаються спрогнозувати можливі сценарії та результати.

Так, німецький військовий аналітик, професор міжнародної політики Університету Бундесверу в Мюнхені Карло Масала (Carlo Masala) вважає, що український контрнаступ "однозначно здатен переломити хід" війни. Якщо вдасться відрізати південний фронт Росії від східного, це може дозволити українцям "посилити тиск на Крим настільки, що Росія може втратити півострів", сказав Масала в інтерв'ю Funke Mediengruppe, опублікованому в четвер, 23 лютого.

Професор міжнародної політики Університету Бундесверу в Мюнхені Карло Масала Фото: IMAGO/teutopress

Водночас керівник спеціального штабу з питань України при міноборони ФРН бригадний генерал Крістіан Фройдінґ (Christian Freuding) у розмові з інформагенцією dpa по суті застеріг від шапкозакидництва і попередив, що надходження західних бойових танків та бронетранспортерів ще не гарантує переконливого успіху. Так, за його словами, це дозволить українцям досягти локальної переваги і успіхів "як у захисті, так і в наступі". Але максимально розширити географію контрнаступу, за оцінками Фройдінґа, буде геть непросто.

Усе ж, користь від поставок танків Leopard для збільшення потужності ЗСУ є "дуже великою" і дозволить щонайменше краще протистояти російській навалі, а "в найкращому випадку й прорвати російські рубежі і звільнити свою територію", сказала наприкінці січня в інтерв'ю газеті Handelsblatt експертка з питань безпеки берлінського Фонду "Наука і політика" (SWP) Клаудія Майор (Claudia Major).

Крістіан Фройдінґ (л) та Урсула фон дер Ляєн (архівне фото) Фото: Arne Bänsch/dpa/picture alliance

На думку ж політика від опозиційних християнських демократів і колишнього полковника Бундесверу Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter), те, чи справді зможуть українці переломити ситуацію на полі бою, залежатиме насамперед "від кількості, часу поставки та безперервності поставок танків", сказав Кізеветтер у коментарі DW. Зокрема, Leopard 2 німецького виробництва може допомогти "компенсувати кричущу невигідність становища українців на полі бою", на яке звертає увагу і Крістіан Фройдінґ.

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Військові аналітики фактично підтримали "план Залужного"

Як і професор Масала, Фройдінґ наголошує на першочерговій важливості переривання цілісності сухопутного коридору до анексованого Кримського півострова. Таким чином німецькі військові аналітики фактично підтримали план головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, озвучений ним у грудневому інтерв'ю журналу The Economist . У ньому він сказав: "Для того, щоб дістатися до кордонів Криму, потрібно подолати відстань у 84 км до Мелітополя. Нам, до речі, цього достатньо, тому що Мелітополь дав би нам повний вогневий контроль над сухопутним коридором, тому що з Мелітополя ми вже можемо обстрілювати Кримський перешийок, тими ж HIMARS", - пояснив тоді Залужний і додав, що таке просування ЗСУ до Криму стане можливим, коли Україна отримає від Заходу відповідну техніку. "Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць", - сказав він.

Ухваливши рішення про надання Україні танків та БМП, Захід поволі виконує це "замовлення" генерала Залужного. Тож після отримання техніки та завершення тренування українських екіпажів, Генштаб ЗСУ зможе перейти до реалізації вже самого "плану".

Крістіан Фройдінґ, виходячи з тактичного, оперативного, стратегічного рівня ведення операцій, сухопутний коридор до Криму характеризує як оперативну ціль, яка дозволить вийти на мету стратегічну. "Це, безумовно, те, що лежить в основі задумів українців, адже це дозволяє їм наблизитись до своєї політико-стратегічної мети, а саме - відновлення територіальної цілісності", - коментує він і додає, що з військової точки зору, втративши цей сухопутний міст, російські війська, ймовірно, справді "не зможуть довго утримувати всю його частину, на захід від Запоріжжя, що веде до Криму."

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Коли чекати контрнаступу?

Строків початку контрнаступу в Києві, зрозуміло, ніхто відкрито не оголошував. Однак у середині лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що весну необхідно зробити такою, щоби "відчувалося, що Україна рухається до перемоги". В цей же час міністр оборони США Ллойд Остін говорив про підтримку зусиль українців у проведенні "весняного контрнаступу". А цього тижня радник глави МВС України Антон Геращенко в інтерв'ю журналу Newsweek хоча й не став прямо називати можливі строки початку операції, однак зазначив, що Україна зараз "чекає на поставки західної техніки, щоби розпочати власний контрнаступ".

Як проходить навчання військових ЗСУ на танках Leopard 2 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Військовий аналітик Майкл Кофман з інституту CNA в Арлінгтоні вважає, що в ці дні найкраща стратегія для України - поглинати російські атаки та вичерпувати наступальний потенціал Росії. А найбільш слушним моментом для старту контрнаступу ЗСУ Кофман вважає пізню весну, коли українські підрозділи вже пройдуть бойове злагодження, а сучасні західні бронетранспортери та основні бойові танки будуть повністю інтегровані й готові до виконання бойового завдання. "Коли росіяни вичерпають свої боєприпаси, свої найкращі війська та обладнання, то обороноздатність Росії буде в цілому підірвана", - наводить його слова німецька газета Die Welt.

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Політичний вимір

Хоча німецькі та інші західні військові оглядачі висувають різні версії щодо того, як розвиватиметься українська контратака, вони в цілому досить одностайно оцінюють політичні наслідки в разі успіху ЗСУ.

Так, німецький експерт з питань безпеки Ніко Ланґе (Nico Lange), який на початку 2010-их працював у Києві, вважає, що здобутки України на полі бою напряму будуть пов'язані з перспективою відновлення миру. Військові шанси України досягти цього він вважає цілком "реалістичними" . "Путін буде готовий до переговорів лише тоді, коли військова ситуація буде настільки сприятливою для України, що він зрозуміє, що не може отримати жодних вигод від цієї загарбницької війни", - припускає Ланґе у коментарі DW.

Карло Масала у своїх оцінках іде ще далі й не виключає, що в разі успішного відтісняння російської армії з окупованих українських територій під господарем Кремля може захитатися крісло, і вже "за стіл переговорів може сісти хтось інший, крім Путіна". В будь-якому разі, каже Масала, після виголошеної цього тижня Путіним промови, де він знову переклав відповідальність за розв'язування війни на Захід, важко розгледіти, щоби в Москві ще залишили привідкритим навіть "чорний хід" для переговорів без попередніх умов.