Зеленський: Весною маємо зробити відчутним рух до перемоги

У зверненні 15 лютого Володимир Зеленський заявив, що весну необхідно зробити такою, щоби відчувалося, що Україна рухається до перемоги у війні. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 15 лютого.

++23:00++

У своєму традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що весну необхідно зробити такою, щоби "відчувалося, що Україна рухається до перемоги". "Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави й нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І я впевнений, що ми це зробимо", - сказав він.

Зеленський також повідомив, що провів сьогодні економічну нараду щодо підготовки до весни. "Багато питань. Всі стосуються економічного відновлення України, створення економічних можливостей для наших людей і галузей", - розповів він і розкрив кілька деталей:

Зокрема, йшлося про аграрний сектор і питання розмінування землі.

Також, за словами Зеленського, уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції економіки. "Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів - це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій", - розказав він.

Крім того, президент анонсував нові кроки для створення робочих місць. "Кожне робоче місце зараз у нашій країні - це допомога нашій стійкості. І це шлях для повернення наших людей в Україну", - сказав Зеленський.

Читайте також: Буданов: Україна планує великий наступ навесні

++22:44++

Завтра у Києві четвертий день поспіль не планують відключень електроенергії, повідомили в міській військовій адміністрації. "Укренерго" не надавав лімітів на споживання електроенергії. Однак внаслідок пошкодження мереж в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком. Просимо киян бути свідомими! Не вмикайте декілька потужних приладів одночасно. Особливо в пікові години", - йдеться у повідомленні.

Тим часом мер української столиці Віталій Кличко повідомив про поступове відновлення електротранспорту в Києві: з 16 лютого поновлять роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів. "Загалом завтра на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв", - написав він у Telegram.

++22:29++

Rheinmetall почне постачати Україні боєприпаси до "Гепардів" влітку

Німецький оборонний концерн Rheinmetall влітку почне постачати Україні боєприпаси до зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Всього Києву планують передати 300 тисяч снарядів вартістю кілька сотень мільйонів євро.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на тлі зенітної самохідної артилерійської установки Gepard Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Їх виготовлятимуть на новому заводі, який Rheinmetall вирішив збудувати після того, як Швейцарія кілька разів відмовила в реекспорті боєприпасів до "Гепардів" в Україну.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) повідомив сьогодні, що перемовини зі Швейцарією щодо постачання снарядів продовжуються. "Ми ведемо переговори зі Швейцарією, і я повинен це чітко сказати: я не можу зрозуміти, чому вона не надає боєприпаси до Gepard", - скаав він в інтерв'ю Die Zeit.

Читайте також: Швейцарія може змінити формат свого нейтралітету через війну в Україні

++22:07++

Сьогодні "Укрпошта" ввела в обіг першу в 2023 році марку - "Воїни світла. Воїни добра", присвячену українським енергетикам.

Як зауважив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, саме енергетики "після 14 масованих ракетних обстрілів Росії та численних атак дронами на енергетичну інфраструктуру зберегли світло й тепло" в домівках українців.

++21:42++

У Покровську завершили рятувальну операцію на місці ранкового удару РФ по багатоповерхівці. Як повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, троє людей загинули, 11 дістали поранень. Одна поранена людина знаходиться у тяжкому стані.

++21:15++

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що він "абсолютно впевнений" в тому, що західні партнери ухвалять рішення про надання українським Збройним силам винищувачів, хоча деякі з них наразі "прохолодно" ставляться до цієї ідеї.

В інтерв'ю інформаційному агентству Reuters Резніков зазначив, що союзники України вже надали Україні низку західних систем озброєнь після того, як спочатку заявляли, що не будуть цього робити. "Неможливе стало можливим", - констатував він.

++20:45++

ЗСУ отримають в березні менше "Леопардів", ніж очікувалось

Україна поки що зможе отримати менше німецьких танків Leopard 2A6, ніж очікувалось раніше. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius).

Пісторіус на танку Leopard 2 Фото: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Минулого тижня він анонсував, що західні партнери можуть поставити перший батальйон із 31 "Леопарда" в Україну протягом березня-квітня. Однак після зустрічі так званої "танкової коаліції" в кулуарах саміту міністрів оборони Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Брюсселі Пісторіус заявив, що наразі вдалося зібрати лише 14 танків моделі A6 від Німеччини та три - від Португалії.

"Ми не досягли батальйону. Буде пів батальйону", - сказав Пісторіус. При цьому він підтвердив, що Німеччина "точно" доставить обіцяні нею танки в останній тиждень березня. Раніше Ліссабон обіцяв також надіслати танки до кінця березня.

++20:17++

Через застосунок "Повітряна тривога" вдалося зібрати для так званої "Армії дронів" Збройних сил України понад шість мільйонів гривень на данський дрон RQ-35 Heidrun, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На десять таких дронів кошти збирає амбасадор фандрейзингової платформи United24, американський актор, відомий роллю Люка Скайвокера у "Зоряних війнах" Марк Гемілл. Він озвучив англійську версію застосунку, додавши культові фрази з цієї кіносаги.

++19:48++

Управління Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних операцій та Управління верховного комісара ООН у справах біженців закликали світову спільноту виділити 5,6 мільярда доларів для підтримки українців, які найбільше постраждали від російського вторгнення в Україну.

За їхніми підрахунками, майже чотири мільярди доларів із цієї суми необхідні для надання гуманітарної допомоги понад 11 мільйонам жителів України, які її потребують, а 1,7 мільярда - для допомоги близько 4,2 мільйона українських біженців, які перебувають за кордоном.

++19:19++

Намагаючись вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей російська армія продовжує зосереджуватись на наступальних діях на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, пише у вечірньому зведенні генеральний штаб Збройних сил України.

За сьогодні війська РФ завдали 17 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 28 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

"У Новій Каховці Херсонської області окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій", - йдеться в зведенні.

Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також п'яти ударів по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. На Сході знищили російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, три райони зосередження сил і два склади боєприпасів РФ.

++18:48++

У ЄС створять групу з передачі Україні заморожених активів РФ

Посли Європейського Союзу схвалили створення спеціальної робочої групи з питань використання заморожених російських активів для відбудови України. Про це повідомила головуюча зараз у Раді ЄС Швеція. Група має проаналізувати правові, фінансові, економічні та політичні можливості використання заморожених активів РФ "відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права".

Тим часом уряд Швейцарії заявив сьогодні, що не може конфіскувати заморожені в країні приватні російські активи для допомоги у відбудові України, адже це суперечитиме національному законодавству.

++18:23++

У Києві з візитом перебуває прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

На пресконференції з ним президент України Володимир Зеленський подякував Швеції за оборонну допомогу, яка перевищила мільярд доларів.

У свою чергу Крістерссон пообіцяв якомога швидше доставити в Україну обіцяні артилерійські системи Archer. Точних строків він не називати не став.

++17:57++

У ЄС привітали прогрес України на шляху до членства

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час виступу в Європейському парламенті привітала "відчутний прогрес" України на шляху до початку переговорів про членство в Європейському Союзі.

"Українці роблять відчутний прогрес, попри війну, попри боротьбу з агресором. Вони знають, що вступ до нашого союзу - це процес, який базується на заслугах. Вони пройшли законодавчі реформи, що, на думку інших, мало зайняти роки", - сказала вона. На її думку, Україна досягла цього прогресу, бо "прагне до Європи всім серцем і душею".

Читайте також: Європарламент закликав владу Грузії помилувати Саакашвілі

++17:35++

Фонд допомоги: Україна отримає зброю на 225 мільйонів євро

Великобританія, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Данія погодили надання Києву першої партії військової допомоги на 225 мільйонів євро через "Міжнародний фонд для України" (IFU). Про повідомило британське міністерство оборони.

Військові ЗСУ на Донбасі про наступ росіян та озброєння To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

До пакету увійдуть засоби радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони (ППО) та морської розвідки, безпілотники, артилерійські боєприпаси, а також запасні частини для озброєнь, включно з танками, які зараз є в України.

++17:11++

Над Києвом літали російські аеростати: більшість збила ППО

За даними Київської міської військової адміністрації, під час повітряної тривоги в столиці України виявили шість цілей, за попередньою інформацією - російських повітряних куль. "Ці об'єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідувальне обладнання. По усіх повітряних цілях працювали засоби протиповітряної оборони. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль, можливо, було виявлення та виснаження нашої ППО. Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу решток збитих об'єктів", - ідеться в повідомленні.

++16:44++

Суд дозволив знести храм УПЦ (МП) біля музею історії України в Києві

Господарський суд Києва задовольнив позов Національного музею історії України щодо знесення храму Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), самочинного встановленого на земельній ділянці, якою користується музей. Про це повідомило міністерство культури та інформаційної політики України.

Як ідеться у повідомленні, релігійна громада, яка встановила церкву, не надала доказів, що має право користуватися цією ділянкою, та не змогла надати дозволи на будівництво й експлуатацію споруди. "У зв'язку з вищезазначеним суд дійшов висновку, що будівля є самочинним будівництвом", - зауважили в міністерстві, додавши, що демонтаж будівлі поруч із історичним фундаментом Десятинної церкви має оплатити сама релігійна громада. Водночас рішення ще може бути оскаржене.

++16:20++

Столтенберг: Україна стане членом НАТО, але зараз головне - перемога у війні

Україна стане членом НАТО, але зараз її головне завдання - перемогти у війні, розв'язаній проти неї Росією, щоби зберегти свій суверенітет, сказав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі після засідань міністрів оборони країн блоку.

Генсек повідомив, що після спілкування з міністром оборони України Олексієм Резниковим 14 лютого члени НАТО взяли на себе зобов'язання поставити Києву більше важких озброєнь та розширити програми навчання українських солдатів. Він додав, що Україна зараз має вікно можливостей і шанс змінити розстановку сил у війні на свою користь.

Щодо контролю над озброєннями, то альянс перебуває у тісному діалозі з Києвом, запевнив Столтенберг.

++16:00++

У Києві пролунав відбій повітряної тривоги. Як повідомили в міській військовій адміністрації, над столицею виявили ворожу повітряну ціль. Тим часом речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що тривога була пов'язана з повітряними кулями, запусками яких Росія намагається відвернути увагу української протиповітряної оборони.

++15:55++

ЄС: Нові санкції обійдуться Росії в 11 мільярдів євро

Десятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії може обійтися їй у 11 мільярдів євро, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Ми говоримо про 11 мільярдів євро. Ми пропонуємо обмеження на деякі товари подвійного призначення та електронні компоненти, що використовуються в російських збройних системах, таких як безпілотники, ракети та гелікоптери", - сказала вона в Європейському парламенті перед початком переговорів представників держав-членів ЄС у Брюсселі, цитує Reuters.

++15:44++

Україна звинувачує РФ у навмисній затримці роботи "зернового коридору"

Зерно на продаж: чому це так потрібно Україні і світу? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Представники РФ при Спільному координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців поспіль системно затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор до/з українських портів. Такі дії Росії призводять до затримки роботи "зернового коридору" в Чорному морі, заявляють міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами міністрів, у Босфорі утворилася черга з понад 140 суден. "Лише за останні три місяці світ недоотримав 10 мільйонів тонн українського продовольства і ця негативна тенденція набирає обертів", - йдеться їхній спільній заяві. Урядовці закликали втрутитись в ситуацію Організацію Об'єднаних Націй та Туреччину, які є учасниками "зернових угод".

++15:22++

Резніков каже, що Зеленський попросив його лишитися міністром

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський попросив його залишитися на посаді. В інтерв'ю агенції Reuters, відповідаючи на запитання, чи очікує він, що залишиться на посаді міністра оборони найближчими місяцями, Резніков сказав: "Так, це було рішення мого президента".

++15:02++

У Києві оголосили повітряну тривогу. Зараз вона також діє у Київській та Черкаській областях.

++14:45++

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розглядає дипломатію в поєднанні з постачанням зброї Україні як спосіб досягнення миру. Разом із наданням оборонної підтримки Києву необхідно зробити дипломатичні зусилля, щоби прискорити настання миру, сказав Боррель, виступаючи на пленарній сесії Європейського парламенту в Страсбурзі. За його словами, одне не суперечить іншому, навпаки - це треба робити одночасно. При цьому Боррель закликав посилювати військову допомогу ЄС Україні, зауваживши, що обіцяні постачання танків Києву запізнюються.

++13:50++

У небі над Київською областю були виявлені повітряні цілі, оголошена повітряна тривога. В області працює ППО, повідомляється в Telegram Київської ОВА.

++13:45++

Нинішню активізацію російських військ не варто порівнювати з повномасштабним вторгненням РФ в Україну у лютому 2022, заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "24 Каналу". "Ми бачимо, що вони (російські війська. - Ред.) не можуть виконати поставлені завдання, однак це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК (боєкомплектом. - Ред.)", - розповів Юсов.

++13:05++

Війська РФ зранку завдали удару по Покровську на Донеччині, влучивши в багатоповерхівку. 12 людей зазнали поранень, ще щонайменше двоє перебувають під завалами. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У місті розгорнуто оперативний штаб допомоги постраждалим. Мешканці, чиї квартири зазнали руйнувань внаслідок обстрілу, будуть забезпечені тимчасовим житлом, одягом, харчуванням та усім необхідним. Крім того, надається психологічна та медична допомога усім, хто цього потребує", - йдеться у повідомленні в Telegram.

За уточненою інформацією, росіяни завдали удару із РСЗВ Смерч, повідомив Кириленко.

++12:00++

Західні союзники могли б швидше допомогти Україні, підтримуючи її наземні позиції, а не зосереджуючись на передачі винищувачів, заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес Sky News, його слова наводить Reuters.

Зокрема, за його словами, бойові літаки вимагають "дуже значного екіпажу", натомість Великобританія могла би швидше надати підтримку Україні, передавши далекобійну зброю і зенітні ракети.

++11:05++

В енергосистемі України вже четверту добу поспіль відсутній дефіцит потужності. Сьогодні, 15 лютого, він також не прогнозується, повідомляє НЕК "Укренерго". Через це компанія на сьогодні не встановила ліміти споживання. "Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. При зростанні споживання можливе застосування відключень", йдеться в повідомленні компанії в Telegram.

Водночас, в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є незначні мережеві обмеження, застосовуються графіки погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, повідомляють в "Укренерго".

++10:45++

Армія США замовила виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів для України на суму 522 мільйони доларів, повідомило агентство AFP. Таке рішення у США ухвалили на тлі занепокоєння, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів, які є у Сполучених Штатів та інших країн-союзників.

Виготовлятимуть боєприпаси компанії Northrop Grumman Systems Corp. і Global Military Products Inc. Поставки снарядів мають розпочатися вже у березні, йдеться у повідомленні.

Боєприпаси для ЗСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Про те, що в ході бойових дій в Україні витрачається "величезна кількість" боєприпасів, що, своєю чергою, виснажує запаси союзників України, каже і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Нинішні темпи, з якими Україна витрачає боєприпаси, в багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва. Це чинить тиск на нашу оборонну промисловість", - заявив він, цитує AFP.

++09:30++

Вище російське керівництво, ймовірно, усвідомлює, що військово-промислове виробництво РФ стає критично слабким місцем, чому сприяють і стратегічні та оперативні прорахунки у війні проти України. Про це йдеться у зведенні воєнної розвідки Великобританії, опублікованому у Twitter міністерства оборони країни.

Такого висновку у британській розвідці дійшли через заклик заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва збільшити виробництво танків у Росії, а також після кількох публічних коментарів президента РФ Володимира Путіна, який закликав оборонну промисловість краще підтримувати "спеціальну військову операцію" - тобто повномасштабну війну проти України.

Зокрема, в розвідці наводять публічний випад президента РФ Путіна на адресу віцепрем'єр-міністра, відповідального за оборонну промисловість. "На телевізійній зустрічі 12 січня 2023 року Путін звинуватив Дениса Мантурова, віцепрем'єр-міністра, відповідального за оборонну промисловість, у "валянні дурня", - йдеться у повідомленні британської розвідки.

Обсяги виробництва майже напевно не відповідають вимогам міноборони РФ щодо ресурсів для війни в Україні та відновлення довгострокових оборонних потреб, зауважили британські розвідники.

++09:00++

Для України важливі швидко ухвалені та реалізовані рішення щодо постачання зброї та навчання військових Збройних сил, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 14 лютого, за підсумками першого дня зустрічі у форматі "Рамштайн".

Він також розповів, що на зустрічі були ухвалені "сильні рішення" для захисту України, але не про всі з них можна повідомляти публічно. "Підтверджено партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових", - сказав президент та додав, що хоча значну частину домовленостей і дискусій не можна обговорювати публічно, Україна і партнери разом роблять усе, щоб РФ якнайшвидше програла у війні.

++08:00++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Протягом доби війська РФ завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на Донеччині та трьох авіаційних ударів по території України. Окрім того, зафіксовано 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, цивільних об’єктів Херсонської та Миколаївської областей. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках", - йдеться у повідомленні. Окрім того, війська РФ не припиняють мінометних та артилерійських обстрілів позицій українських сил, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення, повідомили у генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала восьми ударів по районах зосередження російських військових та техніки. Українські ракетники і артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження військових РФ, шість складів боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби, повідомляє генштаб ЗСУ.

++07:15++

На другий день зустрічі контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" її учасники приділять більше уваги питанню щодо передачі танків Україні. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Я вдячний усім країнам-учасницям "Рамштайну" і Північноатлантичному альянсу за підтримку України. Завтрашній графік буде насиченим. Більше часу приділимо обговоренню танків", - написав Резніков у Twitter напередодні увечері.

Читайте також новини дня за 14 лютого.