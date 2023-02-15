  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Ukraine Presidency/Zuma/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський про "Рамштайн": Важливі швидкі рішення

Анастасія Шепелева
3 год. тому

За словами Володимира Зеленського, у перший день зустрічі учасники ухвалили "сильні рішення", зокрема підтвердили постачання Україні більше ППО, танків, артилерії та снарядів, а також навчання військових ЗСУ.

https://p.dw.com/p/4NUVo

Для України важливі швидко ухвалені та реалізовані рішення щодо постачання зброї та навчання військових Збройних сил, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 14 лютого, за підсумками першого дня зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Ми бачимо зараз, що Кремль намагається вичавити з Росії весь можливий потенціал агресії. Вони – поспішають. Бо знають, що світ все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу", - зазначив український лідер та наголосив на важливості швидкості, яка "рятує життя людей та повертає безпеку".

Він також розповів, що на черговій зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі були ухвалені "сильні рішення" для захисту України, але не про всі з них можна повідомляти публічно.

"Підтверджено партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових", - сказав президент та додав, що хоча значну частину домовленостей і дискусій не можна обговорювати публічно, Україна і партнери разом роблять усе, щоб РФ якнайшвидше програла у війні.

Винищувачі не на порядку денному

У дев'ятому "Рамштайні" - зустрічі групи військової підтримки України 14 лютого взяли 54 держави-партнери, зокрема й Німеччина.

Очікування української сторони на рішення щодо постачання Києву бойових літаків не справдилися. Конкретної відповіді на питання щодо термінів постачання винищувачів Україні на зустрічах НАТО не прозвучало. "На сьогодні у мене не буде жодних заяв щодо літаків", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін, який головував на зустрічі контактної групи.

Натомість пріоритетними для міністрів оборони стали теми забезпечення стабільних логістичних ланцюжків у постачанні озброєнь Україні, а також поповнення запасів боєприпасів, які через війну в Україні виснажуються так швидко, що виробництво за такими темпами не встигає.

Як анонсував міністр оборони України Олексій Резніков, 15 лютого учасники "Рамштайну" приділять більше уваги питанню передачі танків Україні.

Читайте також: Десятки країн допомагають Україні перемогти у війні. Які їхні наступні кроки?

Боєприпаси для ЗСУ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Десятки країн допомагають Києву перемогти у війні. Що далі?

Політика4 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Вакарчук про концерти в Бахмуті і корупцію на війні

Вакарчук про концерти в Бахмуті і корупцію на війні

Суспільство19 год. тому34:13 хв.
Туреччна - жалоба за загиблими внаслідок землетрусу

Туреччина: рятувальники йдуть, залишаються страх та гнів

Туреччина: рятувальники йдуть, залишаються страх та гнів

Катастрофи16 год. тому
Pussy Riot

Cкандал з Нетребко: Pussy Riot не виступатимуть разом з нею

Cкандал з Нетребко: Pussy Riot не виступатимуть разом з нею

Політика21 год. тому
Кадр з документального фільму про "Ізоляцію"

Асєєв: Якщо ми програємо, то "Ізоляція" накриє всю Україну

Асєєв: Якщо ми програємо, то "Ізоляція" накриє всю Україну

Суспільство14 лютого 2023 р.
Аліса Шварцер і Сара Ваґенкнехт

ЗМІ ФРН про петицію Ваґенкнехт і Шварцер

ЗМІ ФРН про петицію Ваґенкнехт і Шварцер

Конфлікти13 лютого 2023 р.
Рінат Ахметов

Українські олігархи: динозаври, час яких минає?

Українські олігархи: динозаври, час яких минає?

Економіка13 лютого 2023 р.
На головну сторінку