Зеленський про "Рамштайн": Важливі швидкі рішення

За словами Володимира Зеленського, у перший день зустрічі учасники ухвалили "сильні рішення", зокрема підтвердили постачання Україні більше ППО, танків, артилерії та снарядів, а також навчання військових ЗСУ.

Для України важливі швидко ухвалені та реалізовані рішення щодо постачання зброї та навчання військових Збройних сил, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 14 лютого, за підсумками першого дня зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Ми бачимо зараз, що Кремль намагається вичавити з Росії весь можливий потенціал агресії. Вони – поспішають. Бо знають, що світ все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу", - зазначив український лідер та наголосив на важливості швидкості, яка "рятує життя людей та повертає безпеку".

Він також розповів, що на черговій зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі були ухвалені "сильні рішення" для захисту України, але не про всі з них можна повідомляти публічно.

"Підтверджено партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових", - сказав президент та додав, що хоча значну частину домовленостей і дискусій не можна обговорювати публічно, Україна і партнери разом роблять усе, щоб РФ якнайшвидше програла у війні.

Винищувачі не на порядку денному

У дев'ятому "Рамштайні" - зустрічі групи військової підтримки України 14 лютого взяли 54 держави-партнери, зокрема й Німеччина.

Очікування української сторони на рішення щодо постачання Києву бойових літаків не справдилися. Конкретної відповіді на питання щодо термінів постачання винищувачів Україні на зустрічах НАТО не прозвучало. "На сьогодні у мене не буде жодних заяв щодо літаків", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін, який головував на зустрічі контактної групи.

Натомість пріоритетними для міністрів оборони стали теми забезпечення стабільних логістичних ланцюжків у постачанні озброєнь Україні, а також поповнення запасів боєприпасів, які через війну в Україні виснажуються так швидко, що виробництво за такими темпами не встигає.

Як анонсував міністр оборони України Олексій Резніков, 15 лютого учасники "Рамштайну" приділять більше уваги питанню передачі танків Україні.

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