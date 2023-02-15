Десятки країн допомагають Києву перемогти у війні. Що далі?

Понад 50 країн - як у НАТО, так і за межами Альянсу - допомагають Україні відбити російську агресію. Те, якими будуть наступні кроки цієї проукраїнської коаліції, вирішували міністри оборони у Брюсселі.

14 лютого у Брюсселі відбулася зустріч контактної групи оборони України під егідою США, яку ще називають "форматом Рамштайн", і стартували засідання міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу (НАТО), які триватимуть до 15 лютого. Україна брала участь в обох заходах - її представляв голова міноборони Олексій Резников.

Зранку він прибув до штаб-квартири НАТО у відмінному настрої, посміхався і жартував. Знявши куртку в стилі мілітарі, вже звичному для українського керівництва, Резніков несподівано продемонстрував політикам і журналістам, які зібралися, не тільки двобортний костюм і краватку, а й нагрудну хустку захисного кольору з витканими на ній винищувачами. На цьому розважальна частина програми НАТО завершилася.

Міністр оборони України Олексій Резніков з хусткою, на якій виткані винищувачі Фото: JOHANNA GERON/REUTERS

Зустріч контактної групи, куди входить понад 50 країн, причому деякі - анонімно, пройшла за зачиненими дверима. Її координувала місія США при НАТО, тому представники Сполучених Штатів двічі виступили публічно - перед засіданням та після нього, а також поспілкувалися з журналістами.

Пентагон очікує на початок українського контрнаступу навесні, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, а союзники України її підтримуватимуть. "Країни подбають про те, щоб будь-які невдачі на полі бою були тимчасовими", - сказав він.

Це вже дев'ята зустріч контактної групи з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Учасники цієї групи вже надали Україні летальних озброєнь на 50 мільярдів доларів, повідомив Остін. Він навів кілька прикладів міжнародного співробітництва задля підтримки Києва. Так, США, Німеччина та Нідерланди об'єдналися для постачання Україні протиповітряних систем Patriot, Франція та Італія - систем ППО SAMP/T. Євросоюз організував навчальну місію для українських військових, а "танкова коаліція" - Німеччина, Польща, Канада, Іспанія, Португалія, Норвегія, Данія та Нідерланди відповідають за постачання "Леопардів" та пов'язану з ними логістику: навчання, плацдарм для маневрів, ремонт техніки, запчастини та боєприпаси для неї.

Посилити військову підтримку України

"Сьогодні це війна на виснаження, - зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг. - А отже, це також битва логістики". Альянс має забезпечити Україні необхідну зброю, щоб вона змогла "відвоювати територію, звільнити свої землі, виграти цю війну та перемогти як суверенна незалежна держава", заявив він. У 2023 році Столтенберг очікує збільшення витрат на оборону в країнах НАТО та подальшого нарощування військової допомоги Україні.

На це налаштовані і країни Альянсу. Одна з країн, яка підштовхує до збільшення допомоги Україні, - Естонія. Міністр оборони країни Ханно Певкур упевнений, що держави-учасниці контактної групи у 2023 році мають виділити військову допомогу Україні щонайменше на 100 мільярдів доларів, тобто подвоїти суму. За його підрахунками, сукупний ВВП країн, які входять до контактної групи - близько 50 трильйонів доларів, і якби кожна з них виділила один відсоток, як Естонія, то Україна отримала б допомоги на 500 мільярдів. Таллінн виступає і з іншою ініціативою - спільними закупівлями амуніції для України в рамках Європейського Союзу.

"Бої посилюються, тому наша підтримка України також має бути посилена", - зазначила очільниця міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. У 2023 році ця країна виділила мільярд євро на військову допомогу Україні, а на 2023 заклала до бюджету на ці цілі 2,5 мільярда євро.

"Ми робимо все, щоб Україна й надалі могла протистояти російській агресії", - сказала вона, зазначивши, що війна може затягтися. Незважаючи на це, українській армії доведеться переходити з радянських систем озброєнь на європейські та американські, а в рамках цього переходу може бути здійснено і перехід на нові системи ППО, зокрема й винищувачі, сказала Оллонгрен.

Західні винищувачі для України

Конкретної відповіді на питання щодо термінів постачання винищувачів Україні на зустрічах НАТО не прозвучало. "На сьогодні у мене не буде жодних заяв щодо літаків", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін, який головував на зустрічі контактної групи.

У Брюсселі назвали пріоритетними інші теми. Окрім забезпечення стабільних логістичних ланцюжків у постачанні озброєнь Україні, про що говорили всі учасники, вкрай важлива проблема - поповнення запасів боєприпасів, які через війну в Україні виснажуються так швидко, що виробництво за такими темпами не встигає.

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"Я думаю, що всі зрозуміли, що питання ППО та закупівлі боєприпасів стоять набагато гостріше, ніж дискусія про винищувачі, про які усі знають, що одне лише льотне навчання займе кілька місяців, не кажучи вже про передачу навичок, необхідних для розгортання систем озброєння", - сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius).

Уникнути дефіциту боєприпасів

За різними оцінками, запасів амуніції Україні має вистачити на строк від кількох місяців до кількох тижнів, зазначив Пісторіус у розмові з журналістами. Саме тому необхідно вже зараз укладати контракти зі збройовими компаніями та використовувати всі виробничі потужності для виготовлення амуніції, переконаний він.

Міністр повідомив, що Німеччина відновить виробництво боєприпасів для наданих Україні зенітних самохідних установок Gepard: контракти з компаніями вже підписані, фірма Rheinmetall розпочне виробництво боєприпасів найближчим часом. За його словами, "Гепарди" в Україні виявилися дуже ефективними проти іранських безпілотників. Самі українці навіть розповідали ЗМІ, як один такий танк за бій збив десять дронів "Шахед".

Україна продовжує чинити опір і давати відсіч Росії, незважаючи на те, що "рік тому здавалася легкою ціллю", але Москва прорахувалася, сказав Остін на заключній пресконференції контактної групи. Росія обрану їй війну програла, заявляють у Пентагоні "стратегічно, оперативно і тактично" та стала "вигнанцем у світі". Вона кидає в бій погано підготовлених і погано оснащених солдатів, через що рівень втрат дуже високий, тоді як Україна має тактичні переваги. За словами представників США, завдання для всіх союзників - на той час, коли Київ планує весняний контрнаступ, зібрати всі системи озброєнь, інтегрувати їх, навчити українських військових та забезпечити їх боєприпасами.

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