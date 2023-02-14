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Глава Пентагону Ллойд Остін та український міністр оборони Олексій Резніков
Глава Пентагону Ллойд Остін та український міністр оборони Олексій РезніковФото: Olivier Matthys/AFP
ПолітикаУкраїна

"Рамштайн-9": у НАТО обговорюють подальшу підтримку України

Ольга Журавльова
29 хв. тому

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі розпочалося дводенне засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Головний пункт порядку денного - подальша військова підтримка України.

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У Брюсселі розпочалося дводенне засідання засідання міністрів оборони країн НАТО, в рамках якого у віторок, 14 лютого, проводиться також зустріч у так званому форматі "Рамштайн". На порядку денному заходу - подальше нарощування підтримки України у війні та збільшення темпів виробництва боєприпасів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив пред засіданням, що НАТО має забезпечити Україну зброєю, необхідною їй "для перемоги у цій війні". "Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін готується до миру, ми бачимо протилежне, він готується до нової війни, нових наступальних дій і нових атак", - цитує його Reuters.

"Це війна на виснаження, а отже, битва за логістику", - додав Столтенберг, маючи на увазі потребу України в більшій кількості зброї та перемовини про можливе надання Україні бойових літаків.

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Очікується, що під час зустрічі міністри схвалять довгострокові методичні рекомендації для оборонного планування Альянсу. "Союзники обговорять інвестування в оборону, а також як захищати нашу критичну інфраструктуру", - цитує Столтенберга "Інтерфакс-Україна".

Чого чекати від дев'ятого "Рамштайну"

Цього самого дня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі засідає очолювана США Контактна групи для обговорення термінових потреб для України, участь у якому бере міністр оборони України Олексій Резніков. Також глава українського оборонного відомства долучиться до спеціальній сесії засідання міністрів оборони НАТО.

"Понад 50 країн-учасниць Контактної групи єдині з вами в цій боротьбі за суверенітет і самооборону України", - написав очільник Пентагону Ллойд Остін в Twitter, розміщуючи відео зустрічі з українським колегою.

Українське військово-політичне керівництво раніше висловлювало сподівання, що на черговому засіданні "Рамштайн" партнери могли б ухвалити рішення про надання бойових літаків західного зразка та далекобійних ракет. Київ також очікує, що за результатами цієї зустрічі союзники оголосять точну кількість і терміни надання танків Україні.

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