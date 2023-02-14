Київ запросив партнерів перевірити використання озброєнь

Україна запрошує представників країн-партнерів "перевірити у батальйонах та підрозділах", як використовуються надані ними озброєння, зазначив Олексій Резніков після засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Під час засідання Контактної групи з питань постачання озброєнь Україні у форматі "Рамштайн" у вівторок, 14 лютого, була представлена доповідь щодо результатів перевірок використання Україною поставлених союзниками озброєнь, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми завжди хочемо прозорості й відкритості наших відносин, щоб у громадськості не було сумнівів у тому, що зброя йде на поле бою проти ворога. І сьогодні була доповідь, зокрема щодо перевірок тих сучасних "натовських" систем, які ми застосовуємо, і всі були задоволені", - цитує міністра "Інтерфакс-Україна".

Резніков додав, що представників країн-партнерів запросили в Україну, щоб вони мали змогу, в разі потреби, "приїхати та перевірити, аж до батальйону та підрозділу, де перебуває зброя з їхньої країни". "Моніторинг завжди, щодня, щоночі. Єдине обмеження - чи вони готові приїхати на поле бою. Якщо ні, то ми готові надати будь-які документи", - зауважив Резніков.

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Антикремлівська коаліція зростає

Коментуючи підсумки зустрічі, український міністр повідомив, що в ній взяли участь 54 делегації. "Антикремлівська коаліція зростає. Я чітко почув меседжі від усіх представників - повна підтримка України до перемоги, і перемоги, як всі вважають, на полі бою, а також швидкість, своєчасність і стабільність - ці тези звучали саме так", - розповів він.

Крім того, за словами Резнікова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошував: якщо в когось союзників виникають вагання "щодо ризиків надання чергового траншу чи допомоги для України", то треба зважати на більш значний ризик у війні проти Росії.

"Ризик залишається лише один - це саме те, що зло може перемогти. І ризик є для всіх, якщо зло переможе (...) Тому заради майбутнього світу та всесвітньої безпекової конструкції ми маємо допомогти Україні перемогти у цій війні", - переповів міністр позицію генсека НАТО.

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