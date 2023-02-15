США замовили для Києва боєприпаси на 522 мільйони доларів

На тлі занепокоєння, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів, армія США замовила двом компаніям виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів для Києва на суму 522 мільйони доларів.

Армія США замовила виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів для України на суму 522 мільйони доларів, повідомило агентство AFP у вівторок, 14 лютого.

Таке рішення у США ухвалили 30 січня на тлі занепокоєння, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів, які є у Сполучених Штатів та інших країн-союзників.

Виготовлятимуть боєприпаси компанії Northrop Grumman Systems Corp. і Global Military Products Inc. Контракт фінансується в рамках Ініціативи Пентагону зі сприяння безпеці України. Поставки снарядів мають розпочатися вже у березні, йдеться у повідомленні.

Раніше, у листопаді, у США заявляли, що російські війська випускають близько 20 тисяч артилерійських снарядів на день. Водночас Україна використовувала від чотирьох тисяч до семи тисяч снарядів на день – більше, ніж наразі можуть виробляти західні країни. Відтоді ці показники впали, оскільки обидві сторони зіткнулися з нестачею боєприпасів і економили їх, пише AFP.

Дефіцит боєприпасів на порядку денному формату "Рамштайн"

Про те, що в ході бойових дій в Україні витрачається "величезна кількість" боєсприпасів, що, своєю чергою, виснажує запаси союзників України, каже і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Нинішні темпи, з якими Україна витрачає боєприпаси, в багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва. Це чинить тиск на нашу оборонну промисловість", - заявив він, цитує AFP.

На зустрічі контактної групи оборони України 14 лютого тема снарядів теж стала однією з пріоритетних. За різними оцінками, запасів амуніції Україні має вистачити на строк від кількох місяців до кількох тижнів, зазначав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius). За його словами, Німеччина відновить виробництво боєприпасів для наданих Україні зенітних самохідних установок Gepard: контракти з компаніями вже підписані, фірма Rheinmetall розпочне виробництво боєприпасів найближчим часом.

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