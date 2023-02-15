Глава Єврокомісії привітала прогрес України на шляху до ЄС
Анастасія Шепелева
1 год. тому
За словами Урсули фон дер Ляєн, попри війну, розв'язану РФ, Україна демонструє відчутний прогрес на шляху до членства в Євросоюзі, зокрема, завдяки реалізації низки реформ.
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час виступу в Європарламенті привітала "відчутний прогрес" України на шляху до початку переговорів про членство в Євросоюзі, пише агентство AFP у середу, 15 лютого.
"Українці роблять відчутний прогрес, попри війну, попри боротьбу з агресором, - заявила фон дер Ляєн. - Вони знають, що вступ до нашого союзу - це процес, який базується на заслугах. Вони пройшли законодавчі реформи, що, на думку інших, мало зайняти роки".
На її думку, Україна досягла цього прогресу, бо "прагне до Європи всім серцем і душею".
Глава Єврокомісії наголосила, що її надихнула "легендарна хоробрість українців, яка вразила весь світ".
"ЄС має побудувати міст надії для українців"
Зараз ЄС має "побудувати міст надії для народу України – від жахів війни до кращого майбутнього серед нас", додала президентка ЄК.
"Україна - це країна, визначена не лише своєю історією та спадщиною. Це країна, визначена своїми мріями. І Європа - одна з цих мрій", - також наголосила фон дер Ляєн у публікації в Twitter.
АFP нагадує, що для вступу нової держави до Європейського Союзу зазвичай необхідно кілька років, а часто - і десятиліття переговорів. Водночас на початку лютого у своєму звіті готовності до переговорів про вступ до ЄС України, Молдови та Грузії Єврокомісія поставила оцінку "добре" за кількома пунктами лише Києву. Серед них - митне законодавство, енергетика, зовнішні зв'язки, зовнішня політика, оборона та безпека.
До цього у частковій оцінці, поданій органом виконавчої влади ЄС у червні 2022 року, просування України назвали значним (5 із 5) у тому, що стосується низки політичних критеріїв основного блоку: стабільності демократичних інститутів, верховенства закону, прав людини та захисту меншин.