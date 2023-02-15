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Президент Європейської Ради Шарль Мішель, президент України Володимир Зеленський Володимир Зеленський та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Президент Європейської Ради Шарль Мішель, президент України Володимир Зеленський Володимир Зеленський та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер ЛяєнФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Глава Єврокомісії привітала прогрес України на шляху до ЄС

Анастасія Шепелева
1 год. тому

За словами Урсули фон дер Ляєн, попри війну, розв'язану РФ, Україна демонструє відчутний прогрес на шляху до членства в Євросоюзі, зокрема, завдяки реалізації низки реформ.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час виступу в Європарламенті привітала "відчутний прогрес" України на шляху до початку переговорів про членство в Євросоюзі, пише агентство AFP у середу, 15 лютого.

"Українці роблять відчутний прогрес, попри війну, попри боротьбу з агресором, - заявила фон дер Ляєн. - Вони знають, що вступ до нашого союзу - це процес, який базується на заслугах. Вони пройшли законодавчі реформи, що, на думку інших, мало зайняти роки".

На її думку, Україна досягла цього прогресу, бо "прагне до Європи всім серцем і душею".

Глава Єврокомісії наголосила, що її надихнула "легендарна хоробрість українців, яка вразила весь світ".

"ЄС має побудувати міст надії для українців"

Зараз ЄС має "побудувати міст надії для народу України – від жахів війни до кращого майбутнього серед нас", додала президентка ЄК.

"Україна - це країна, визначена не лише своєю історією та спадщиною. Це країна, визначена своїми мріями. І Європа - одна з цих мрій", - також наголосила фон дер Ляєн у публікації в Twitter.

Київ прагне приєднатися до ЄС якомога швидше і закликає розпочати офіційні переговори про вступ вже цього року. На думку президента України Володимира Зеленського, Україна стане членом ЄС за два роки.

У деяких столицях Європи скептично ставляться до можливості цього на тлі вимог до України спершу провести антикорупційні реформи, пише AFP.

Оцінка ЄК готовності України

АFP нагадує, що для вступу нової держави до Європейського Союзу зазвичай необхідно кілька років, а часто - і десятиліття переговорів. Водночас на початку лютого у своєму звіті готовності до переговорів про вступ до ЄС України, Молдови та Грузії Єврокомісія поставила оцінку "добре" за кількома пунктами лише Києву. Серед них - митне законодавство, енергетика, зовнішні зв'язки, зовнішня політика, оборона та безпека.

До цього у частковій оцінці, поданій органом виконавчої влади ЄС у червні 2022 року, просування України назвали значним (5 із 5) у тому, що стосується низки політичних критеріїв основного блоку: стабільності демократичних інститутів, верховенства закону, прав людини та захисту меншин.

Читайте також: Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?

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