Зеленський: Україна після перемоги над Росією буде в НАТО

За два роки Україна набуде членства в Європейському Союзі, а після перемоги у війні з Росією - стане членом Північноатлантичного альянсу (НАТО). Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з командою топ-менеджменту найбільшого інвестиційного банку світу JP Morgan, відео з якої у суботу, 11 лютого, розповсюдила пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки. І нам потрібні гарантії безпеки", - наголосив Зеленський та додав, що попри війну Україна здійснює реформи.

Зеленський: Найкраща гарантія для України - членство в НАТО

Президент також зауважив, що найкращою гарантією для України буде членство в НАТО.

"Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія... І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО", - заявив український лідер.

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Він додав, що українці надзвичайно вірять у свободу та демократію й борються за них заради себе та наступних поколінь, але й дуже важливо, щоб світ вірив в Україну.

"Україна може зробити внесок в безпеку світу"

"Я чудово розумію, що ведення бізнесу, інвестування не може бути вигідним лише одній стороні. Ми хочемо, щоб ви інвестували в Україну та заробляли гроші", - сказав Зеленський. За його словами, Україна має що запропонувати світові - зробити вагомий внесок у кібер- та продовольчу безпеку світу.

Також президент наголосив на потенціалі держави в IT-секторі, який відіграє надзвичайно важливу роль під час війни. Крім того, у зв'язку з російськими атаками на енергетику, продовжив президент, в Україні розуміють, що потрібні диверсифікація електропостачання, розвиток відновлюваної енергетики.

"І вже під час війни Україна почала децентралізацію енергетики й запрошує до співпраці іноземних інвесторів", - наголосив Зеленський та додав, що Україна готова продавати електрику.

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