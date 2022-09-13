У Києві презентували проєкт безпекових гарантій для України

Рекомендації групи з міжнародних безпекових гарантій, покликаних захищати Україну до її вступу в НАТО, оприлюднили у Києві керівник офісу президента Андрій Єрмак та ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

У вівторок, 13 вересня, у Києві глава президентського офісу Андрій Єрмак та ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен оприлюднили рекомендації групи з міжнародних безпекових гарантій, що мають забезпечити безпеку України до її вступу в НАТО. Серед них - превентивні військові, фінансові, інфраструктурні, технічні та інформаційні заходи з уникнення нової агресії, а також невідкладні дії країн-гарантів у разі нових загроз суверенітету і територіальній цілісності держави.

Безпека до набуття членства в НАТО

Вироблені міжнародною групою експертів рекомендації, які оприлюднили Єрмак і Расмуссен, не є заміною вступу України в НАТО, а лише "засобом забезпечення безпеки, поки цей вступ не відбудеться", наголосив глава президентського офісу. Основою таких гарантій для України має стати "Київський безпековий договір" про стратегічне партнерство з об'єднання зусиль України та держав-гарантів. А самі гарантії мають містити в собі розподіл союзників на дві групи з багаторівневими зобов'язаннями.

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Основну групу держав-гарантів можуть становити США, Великобританія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, а також країни Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи. Згідно з рекомендаціями, вона має взяти на себе зобов'язання з підтримки ЗСУ. Основою ширшої групи союзників може стати коаліція держав у форматі "Рамштайн" (Контактна група з оборони України), до якої приєдналися близько 50 країн світу. Ця група може надати Україні невійськові гарантії зі санкційних механізмів.

Група Расмуссена-Єрмака рекомендує створити механізм швидкого ухвалення рішень у разі агресії, коли на запит України гаранти мають зібратися на консультації упродовж "дуже короткого часу (наприклад, 24-х годин) і активувати розширені гарантії "в складі коаліції країн, що готові долучитися (наприклад, протягом 72-х годин)".

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Проте рекомендації не містять конкретних військових зобов'язань для союзників. У тексті передбачені лише "дипломатичні, економічні та військові засоби - щоб дати Україні змогу зупинити агресію, відновити суверенітет, забезпечити свою безпеку, військову перевагу та здатність стримувати ворогів і самостійно захищатися від будь-якої загрози".

Примус Росії до миру

На презентації рекомендацій міжнародної експертної групи Андерс Фог Расмуссен зазначив, що українці вже продемонстрували, що маючи необхідні ресурси вони можуть перемогти Росію на полі бою. Він вважає перемогу України в цій війні безпосереднім пріоритетом, а вироблені під його орудою рекомендації - скерованими на перспективу. "Коли ця війна закінчиться, ми маємо гарантувати, що Росія ніколи більше не зможе вдертися в Україну. Найкращий спосіб зробити це - щоб Україна мала значну військову силу, спроможну протистояти будь-якому майбутньому російському нападу", - зазначив Расмуссен.

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Своєю чергою, Андрій Єрмак назвав документ таким, що не має прецедентів у новітній історії і не приховував, що він скерований, насамперед, на унеможливлення нової агресії Росії проти України. "Маємо зробити так, щоб гасло "Можем повторить!" спричиняло в росіян напади паніки й погані спогади… Для цього нам потрібна військова потуга, достатньо міцна, щоб відбити в росіян бажання реваншу", - зазначив Єрмак.

Перше засідання групи з міжнародних безпекових гарантій для України за співголовування Андрія Єрмака та Андерса Фог Расмуссена відбулося ще 1 липня. Тоді Єрмак обіцяв, що перша редакція рекомендацій до міжнародної угоди про гарантії безпеки для України має бути напрацьована впродовж місяця.