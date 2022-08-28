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Фото: picture-alliance/AP Images/D. Goldman
ПолітикаСвіт

НАТО прагне розширити присутність в Арктиці через РФ і Китай

Анастасія Шепелева
3 год. тому

На тлі активізації Росії та Китаю в арктичному регіоні у НАТО та США заявили про намір збільшити свою присутність там.

https://www.dw.com/uk/nato-pragne-rozsiriti-prisutnist-v-arktici-cerez-rf-i-kitaj/a-62956032

Північноатлантичний альянс має розширити свою присутність в Арктиці, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag, оприлюдненому у неділю, 28 серпня.

На його думку, таке рішення є доцільним на тлі активізації Росії та Китаю в регіоні. Столтенберг розповів, що Москва відновлює бази радянських часів на своїх арктичних територіях і розміщує там найсучаснішу зброю, як-от гіперзвукові ракети. За його словами, Альянс "уже інвестує в морські розвідувальні літаки, що отримати чітку уяву про те, що відбувається на крайній Пвночі", і нарощуватме такі зусилля. 

Крім того, інтерес до регіону проявляють і Сполучені Штати Америки. Напередодні 26 серпня у Державному департаменті оголосили про плани заснування нової посади посла з особливих доручень, зосередженої на Арктичному регіоні. Це спрямовано на просування "американських інтересів і співпраці з союзниками та партнерами в Арктиці", йдеться в заяві Держдепартаменту.  Рішення ще мають затвердити в Сенаті.

Арктика охоплює території Росії, США, Канаді, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

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