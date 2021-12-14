"Тривожний сигнал": В Арктиці підтверджено новий температурний рекорд

У російському місті Верхоянськ, розташованому у Республіці Саха (Якутія) приблизно у 155 кілометрах на північ від полярного кола, 20 червня 2020 року було зафіксовано температуру 38 градусів за Цельсієм. Це новий рекорд для Арктики, підтвердила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО, структура ООН) у вівторок, 14 грудня.

Такий показник більше характерний для Середземномор'я, а не для крайньої Півночі, зазначають у ВМО. У повідомленні організація звертає увагу на те, що більшу частину літа-2020 середня температура в арктичній частині Сибіру перевищувала норму на 10 градусів за Цельсієм. Це посилювало руйнівні пожежі та призводило до танення морського льоду, яке починається вже при температурі вище за "мінус" 2,3 градуса за Цельсієм. Потепління у цьому регіоні відіграло значну роль у тому, що 2020 рік став для планети одним з трьох найспекотніших за всю історію спостережень.

"Цей новий для Арктики рекорд є черговим показником у серії спостережень, які надійшли у архів даних ВМО про екстремальні метеорологічні та кліматичні явища і стали тривожним сигналом змін нашого клімату", - повідомив генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

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Інші температурні рекорди

У 2020 році також був зафіксований температурний рекорд для Антарктики - 18,3 градуса за Цельсієм, зазначив Таалас. Наразі ВМО перевіряє ще два температурних показника: 54,4 градуса за Цельсієм, які були зафіксовані у 2020 та 2021 роках у Долині Смерті в Каліфорнії (США), та 48,8 градуса за Цельсієм, зафіксовані на італійському острові Сицилія влітку 2021 року. Ці показники можуть бути визнаними рекордними для Європи та для всього світу.

"Архів даних ВМО про екстремальні метеорологічні та кліматичні явища ще ніколи не проводив так багато одночасних досліджень", - зазначив генсек організації.

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"Біла шапка" Арктики стрімко тане

Тривожні тенденції

Незважаючи на те, що у 2021 році у Арктиці не було зафіксовано стільки температурних рекордів, ситуація з глобальним потеплінням погіршується. Про це ідеться у щорічному звіті про Арктику Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США також оприлюдненому у вівторок 14 грудня. Так, на дослідницькій станції в Гренландії були зафіксовані перші в історії дощі та висока температура в період з жовтня по грудень 2020 року. "Тенденції постійні, тривожні і беззаперечні", - зазначив голова Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США Рік Спінрад. - "Втрата великої білої шапки, яка колись покривала верхню частину світу, є одним із найбільш знакових показників зміни клімату".

Дані звіту вказують на те, що Арктика нагрівається в два-три рази швидше, ніж решта планети. Танення льоду в регіоні може призвести не лише до кліматичних змін. Це відкриває потенціал для більшого видобутку нафти, газу та корисних копалин, а також посилення напруженості між країнами, які хочуть освоювати цей регіон.