Пентагон: США уважно стежать за активністю РФ в Арктиці

Сполучені Штати "дуже пильно" стежать за військовою діяльністю Росії в Арктиці. Про це у понеділок, 5 квітня, заявив речник Пентагону Джон Кірбі у відповідь на питання журналіста наскільки це відомство стурбоване повідомленнями про випробування зброї та супутниковими знімками нових російських баз, передає агенція dpa.

"Звичайно, ми дуже пильно за цим спостерігаємо (...) Ніхто не зацікавлений у тому, щоб Арктика стала мілітаризованою", -сказав Кірбі.

США мають інтереси національної безпеки в Арктиці. Цей регіон є життєво важливим як для національної оборони, так і як "потенційний стратегічний коридор" між Індо-Тихоокеанським регіоном, Європою та США, пояснив речник Пентагону.

При цьому, як зазначає агентство, Арктика має важливе стратегічне значення для всіх прикордонних країн з військової та економічної точок зору. Вважається, що там є великі запаси нафти, газу, а також цінних мінеральних ресурсів, що вже неодноразово спричиняло територіальні суперечки.

В кінці березня російський флот пробив лід в Арктиці за допомогою атомних підводних човнів, щоб показати присутність РФ у регіоні, пише dpa.

"Росія реконструює аеродроми радянських часів та радіолокаційні установки, будує нові порти та пошуково-рятувальні центри, а також створює свій флот криголамів з атомними та традиційними двигунами", - цитує телеканал CNN представника Пентагону Томаса Кемпбелла.

Він заявив, що Москва також розширює свою мережу протиракетних і прибережних ракетних систем, намагаючись посилити свою здатність відбивати атаки та захищати територію над ключовими частинами Арктики.

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