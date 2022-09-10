"Рамштайн-5": Резніков розповів про результати засідання

Для того, щоб Україна мала можливість протистояти Росії і далі, її партнери мають поповнювати свої запаси зброї, а українським військовим потрібна якісна підготовка, наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.

Через тривалість війни Росії проти України під час 5-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині ключовою темою для обговорення була організація співпраці на середню та довгострокову перспективу. Про це у суботу, 10 вересня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"У Москви ще багато ресурсів. Перемога не станеться миттєво. Але вона відбудеться неодмінно.Саме тому на перший план виходить завдання організації співпраці на середню та довгострокову перспективу. Щоб дати орієнтири нашим партнерам, у своїх виступах я зробив акценти на перспективах 2023 року", - повідомив він у Facebook.

Він додав, що західні країни не готувалися до повномасштабної війни на континенті, тому їхні ресурси оперативної допомоги, яка може бути надана за рахунок резервів, обмежені. Тому затяжний характер війни вимагає відповідного корегування стратегії, підкреслив Резніков.

Необхідно нарощувати виробництво озброєнь

За словами Резнікова, щоб західні країни могли системно підтримувати Україну, необхідне поповнення їхніх резервів, тому "вже вкладаються послідовні зусилля, щоб активізувати роботу оборонної індустрії". "Питання інвестицій у ВПК з огляду на необхідність дати відсіч Росії невдовзі будуть розглядатися на окремій сесії в рамках НАТО. В Рамштайні генсек Альянсу Єнс Столтенберг надзвичайно чітко визначив спільні орієнтири", - розповів міністр.

Він також нагадав, що у серпні відбулася донорська конференція у Копенгагені, за підсумками якої було посилено координацію з країнами-партнерами з Північної Європи, а також зміцнено механізми підтримки України через формат міжнародного фонду, запропонований Великою Британією.

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Підвищити якість підготовки українських військових

Також, за словами українського міністра оборони, на якісно вищий рівень виведено завдання підготовки українських бійців. "Діапазон наших потреб широкий - від отримання індивідуальних навичок до тренувань у складі батальйонів, а також підготовка штабів бригад", - зазначив Резніков.

Він нагадав про започатковану Великобританією програму підготовки, яку вже закінчили тисячі українських військових, а зараз навчання проходять ще понад півтори тисячі. "Тільки за цієї програмою буде підготовлено 30 тисяч бійців, які повернуться до України повністю готові до бою – зі знаннями, вдягнуті, з засобами індивідуального бронезахисту тощо. Це кістяк мінімум шести бригад. А є ще інші програми", - наголосив міністр.

Також, за словами Резнікова, наразі вже є можливість готувати українських солдат на полігонах у Польщі. В рамках зустрічі на авіабазі в Рамштайні Резніков попросив розглянути можливість розгортання аналогічних програм тренувань в інших сусідніх країнах. "Цю ідею відразу підтримав великий друг України міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Це забезпечить масштабування тренувального процесу, ми отримаємо більше підготовлених військ у стислий термін", - зазначив він.

Також, за словами Резнікова, вибудовується тренінгова програма за підтримки Європейського Союзу. Україна вже внесла конкретні пропозиції до неї, серед яких будівництво тренінгових центрів в Україні, "щоб поєднати європейські ресурси і технології з практичним досвідом нашої армії".

"Активізація виробництва зброї та тренінгові програми – це зміцнення сил оборони України у довгостроковій перспективі. Скільки б Росія не зігнала невмотивованих, погано озброєних зграй злочинців, їх зустрінуть навчені та забезпечені сучасними системами українські війська", - зазначив Резніков.

В пріоритеті розвиток ППО

Міністр зазначив, що завдяки координації на зустрічах в Рамштайні Україна вже отримала значну кількість бронетехніки, артилерії, боєприпасів та інших озброєнь, "почалися зрушення у сфері ППО/ПРО".

"Серед найважливіших пріоритетів визначено розвиток трирівневої системи ППО/ПРО. Чітке бачення у цьому плані сформовано завдяки успішним діям і на основі досвіду Повітряних сил ЗСУ", - наголосив Резніков.