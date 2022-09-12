Блискуча операція: німецькі аналітики про ЗСУ на Харківщині

"Коли 24 лютого розпочалося вторгнення РФ, чимало військових аналітиків в один голос казали мені, що українці протримаються максимум три дні", - зізналася міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), виступаючи у понеділок, 12 вересня у Німецькому товаристві зовнішньої політики (DGAP) зі стратегічною промовою. І хоча у промові йшлося взагалі-то не про Україну, а про Бундесвер, міністерка не могла не прокоментувати стрімкий контрнаступ Збройних сил України на Харківщині.

"Всі ми нині стали свідками того, що відбувається, коли армія б'ється так мужньо і має при цьому підтримку", - констатувала Ламбрехт. Німецька політикиня підсумувала: "Україна сьогодні існує лише тому, що вона може захищатися завдяки своїй армії", - нагадала німецька міністерка, переконуючи не шкодувати грошей на посилення Бундесверу.

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"Вишкіл - як треба"

Утім, найважливіші слова щодо України під час експертної дискусії у DGAP, яка супроводжувала виступ Крістіни Ламбрехт, сказав головний військовий стратег Німеччини - генерал Ебергард Цорн (Eberhard Zorn), який обіймає посаду генерального інспектора Бундесверу. Німецький генерал зізнався, що армійське керівництво Німеччини ретельно вивчило реалізацію контрнаступу Збройних сил України, здійсненого цими вихідними на Харківщині. "Вони блискуче довели, що вміють діяти активно, із залученням всіх наявних сил і засобів. Включно з відволікаючими маневрами і раптовим зміщенням фокусу, коли українці відволікали на півдні, а сфокусувалися зрештою на півночі", - констатував Ебергард Цорн.

Генерал вважає, що цей успіх є результатом взаємодії із західними партнерами. "Це результат того, що вишкіл українських вояків відбувався як треба", - наголосив високопоставлений німецький військовий. Цорн визнав, що блискуча операція українських сил на Харківщині стала уроком і для європейських країн НАТО. "Ми маємо більш активно застосовувати ці підходи у вишколі", - наголосив генерал Бундесверу, маючи на увазі новий принцип армії США - Multi-Domain Operations.

Мешканці звільнених ЗСУ сіл про жахи окупації РФ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Новітня американська тактика

Хоча деталі підготовки операції і є секретною інформацією, в експертних колах впевнено говорять про те, що ключову роль у тактичній підготовці українських офіцерів до таких операцій, як на Харківщині, відіграють саме Сполучені Штати Америки. "Принцип Multi-Domain Operations - це останнє слово у військовій стратегії. Йдеться про максимально злагоджене одночасне використання всіх родів військ, всіх наявних засобів - від артилерії, до танків і бронемашин. Значну роль зіграла і супутникова розвідка", - зазначив у розмові з DW професор Університету Бундесверу Франк Зауер (Frank Sauer).

Експерт наголосив, що фірмовою відзнакою принципу Multi-Domain Operations є не лише максимально ефективне одночасне використання всіх військових засобів, але й засобів комунікації. "Українське керівництво знову і знову анонсувало наступ на півдні. Взагалі-то це є доволі незвичним, бо таким чином зникає ефект несподіванки. Але це змусило Росію перекинути резерви зі сходу і півночі на південь", - зазначив Зауер. Як наслідок: уповільнення російського наступу на сході та оптимальні передумови для українського контрнаступу на півночі.

ЗРК HIMARS в Україні (Скріншот з відео, поширеного користувачами соцмереж) Фото: File Photo/PAVLO NAROZHNYY/REUTERS

"Слабка підготовка росіян"

Німецький аналітик однак переконаний, що український наступ на Херсонщині хоч і не матиме ефекту несподіванки, але все одно має всі шанси бути успішно завершеним. "Наступ на Херсон буде повільнішим, але всі чинники вказують на те, що перевага тут за Україною. Це і бойовий дух, який став ще вищим з огляду на успіхи на Харківщині. Це і слабкість вишколу росіян, яка стала очевидною", - наголосив професор Університету Бундесверу, вказуючи на те, що російська армія досі демонструвала неспроможність ефективно координувати дії різних родів військ для швидких дій.

Франк Зауер переконаний, що наступ на Херсонщині і на Харківщині - це яскравий приклад того, наскільки важливі постачання Україні найсучасніших зразків західної зброї. Експерт відзначив дальнобійність і точність німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000 та американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Ця зброя, нагадує Зауер, дозволяє точково завдавати ударів по складах зброї і боєприпасів, а також по критичних шляхах постачання, таких як мости. Це створює передумови для успішного наступу. "Тепер, коли Ізюм під контролем, відкривається новий простір для використання переваг цієї зброї на Донбасі", - констатує Зауер. Експерт зауважує, що ключове значення для контрнаступу відіграють і зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, прикриваючи українські сили від ударів російської авіації.

Танків поки не буде

Від липня Берлін вже передав Україні 20 із загалом 30 обіцяних "Гепардів", а також надточну систему контрбатарейної боротьби Cobra. Саме з "Гепардом" кілька тижнів тому сфотографувався канцлер Олаф Шольц, відвідуючи українських вояків, які проходили вишкіл на одному з полігонів Німеччини. Міністерка оборони Крістіне Ламбрехт під час виступу 12 вересня у DGAP відзначила швидке й ефективне навчання українських вояків використанню німецької зброї. "Коли ми починали, багато хто у командуванні не хотів вірити, що можна вкластися у чотири тижні", - зауважила міністерка.

Канцлер Шольц і "Гепард" під час навчать українських вояків у Німеччині Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

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Водночас Ламбрехт, попри вражаючі успіхи ЗСУ, поки не обіцяє розширювати постачання зброї. Зокрема, вона заявила, що очікувати поставок німецьких танків для України, як того вимагають дедалі більше експертів і політиків у Берліні, поки зарано. Наразі німецький уряд обіцяє лише якнайшвидше завершити переговори з Грецією про круговий обмін, в рамках якого Афіни передадуть Україні бронемашини радянського зразка, отримавши взамін німецькі.