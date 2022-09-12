Німецькі Зелені закликали збільшити постачання зброї Україні

ФРН має підтримати Україну, щоби до кінця року вона змогла звільнити якнайбільше своєї території, заявив співголова німецької партії "Союз 90/Зелені" Омід Нуріпур.

На тлі успішного контрнаступу української армії співголова німецької партії "Союз 90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) закликав до збільшення обсягів постачання озброєння Києву. Про це політик заявив в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine, опублікованому в понеділок, 12 вересня.

"Нам потрібно винести на перший план потреби України (в озброєнні. - Ред.). Саме зараз перед настанням зими нам необхідно підтримати Україну, щоб вона ще цього року змогла звільнити якнайбільше своєї території", - сказав Нуріпур.

На його думку, озброєння для постачання в Україну потрібно брати за можливості не лише з резервів, призначених для кругового обміну, але й з запасів Бундесверу чи безпосередньо у виробників.

При цьому політик не уточнив, чи має на увазі постачання танків Leopard-2.

Київ просив їх у ФРН, і німецькі виробники готові виконати це замовлення. Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) поки не дав згоди на прямі поставки "Леопардів" Україні.

Зміцнення східного флангу НАТО

Своєю чергою міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) в інтерв'ю виданню Politico вказала на зобов'язання ФРН щодо посилення східного флангу Організації Північноатлантичного договору (НАТО). "Ми, німці, дуже серйозно ставимося до цього зобов'язання і сильно підтримуємо Литву. Якщо я хочу це робити, то мені потрібні солдати, які належним чином навчені та екіпіровані, і мені потрібно мати можливість перевезти матеріал до Литви. І я повторю: у мене багато техніки на папері, але коли я дивлюся на оперативну готовність, все виглядає зовсім інакше", - сказала вона. Причиною такого стану міністерка назвала недостатнє фінансуванні Бундесверу в минулому.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що вважає надання підтримки Україні важливішим за планове наповнення складів зі зброєю в країнах-членах Альянсу.

Нагадаємо, 11 вересня члени керівної коаліції Німеччини виступили за негайну підтримку українського контрнаступу постачанням важкої військової техніки.