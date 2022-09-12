Німецькі Зелені закликали збільшити постачання зброї Україні

На тлі успішного контрнаступу української армії співголова німецької партії "Союз 90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) закликав до збільшення обсягів постачання озброєння Києву. Про це політик заявив в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine, опублікованому в понеділок, 12 вересня.
"Нам потрібно винести на перший план потреби України (в озброєнні. - Ред.). Саме зараз перед настанням зими нам необхідно підтримати Україну, щоб вона ще цього року змогла звільнити якнайбільше своєї території", - сказав Нуріпур.
На його думку, озброєння для постачання в Україну потрібно брати за можливості не лише з резервів, призначених для кругового обміну, але й з запасів Бундесверу чи безпосередньо у виробників.
При цьому політик не уточнив, чи має на увазі постачання танків Leopard-2.
Своєю чергою міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) в інтерв'ю виданню Politico вказала на зобов'язання ФРН щодо посилення східного флангу Організації Північноатлантичного договору (НАТО). "Ми, німці, дуже серйозно ставимося до цього зобов'язання і сильно підтримуємо Литву. Якщо я хочу це робити, то мені потрібні солдати, які належним чином навчені та екіпіровані, і мені потрібно мати можливість перевезти матеріал до Литви. І я повторю: у мене багато техніки на папері, але коли я дивлюся на оперативну готовність, все виглядає зовсім інакше", - сказала вона. Причиною такого стану міністерка назвала недостатнє фінансуванні Бундесверу в минулому.
Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що вважає надання підтримки Україні важливішим за планове наповнення складів зі зброєю в країнах-членах Альянсу.