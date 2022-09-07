Німеччина дала Україні радіолокаційну станцію Cobra

Також ФРН поставила Україні ще п'ять САУ Gepard. Усього ЗСУ отримали поки 20 з 30 обіцяних німецьким урядом "Гепардів". За планом усі установки мали бути доставлені до кінця літа.

Німеччина передала Україні радіолокаційну станцію (РЛС) контрбатарейної боротьби Cobra, свідчать дані на сайті німецького уряду.

РЛС Cobra - система артилерійської розвідки, яка дозволяє виявляти ворожі гаубиці та міномети калібру 80 міліметрів. Вона може обчислювати точки падіння снарядів і ракет, що дозволяє коригувати вогонь, а також сповіщати про небезпеку вогневого ураження. За оцінками експертів, радар може виявити 40 вогневих позицій за дві хвилини. Вартість однієї такої системи оцінюють у 50 мільйонів євро.

У травні німецька газета Die Welt із посиланням на власні джерела писала, що Україна запросила постачання 40 РЛС Cobra, однак ФРН зможе передати від трьох до станцій. Зрештою Берлін оголосив поки про підготовку лише однієї такої системи.

Просування з доставкою "Гепардів"

Також за останній тиждень ФРН поставила в Україну ще п'ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Усього Збройні сили України наразі отримали 20 з 30 обіцяних німецьким урядом "Гепардів". За планом усі установки мали бути доставлені до кінця літа.

Gepard може зі своїх двох гармат 35-міліметрового калібру вражати повітряні цілі зі швидкістю понад тисячу пострілів за хвилину: літаки, гелікоптери, дрони або ракети на висоті до трьох з половиною кілометрів. Крім того, як пояснюють експерти, установки ефективні і для ураження наземних цілей на відстані до шести кілометрів, адже здатні за лічені хвилини знищити цілий конвой.

Нових позицій до списку зброї, яку Німеччина готується передати Україні, останнім тижнем не додавали.

Шольц відмовив Києву в поставці "Леопардів"

Напередодні Die Welt із посиланням на українські урядові кола повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відхилив під часу візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Берліна його прохання про збільшення військової підтримки. Йшлося про постачання Києву сучасних німецьких танків Leopard-2.

Приводом для обговорення стала пропозиція виробника зброї Krauss-Maffei Wegmann від 8 квітня про прямі постачання в Україну. На той момент компанія була готова поставити 100 танків, включаючи запасні частини та навчальні матеріали для солдатів, на понад півтора мільярда євро.

Шольц, за даними газети, відмовився схвалити видачу експортної ліцензії, а його заяви під час зустрічі зі Шмигалем були "загальними та неконкретними".

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