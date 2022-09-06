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Німецький танк Leopard-2
Німецький танк Leopard-2Фото: Csaba Krizsan/dpa
ПолітикаНімеччина

Шольц відмовив Києву в прямих поставках танків Leopard - ЗМІ

Аліна Коломієць | Віолетта Чайковська
51 хв. тому

Шольц не готовий змінити свою негативну позицію щодо прямих постачань танків. Під час зустрічі з прем'єром України його заяви з цього приводу були "загальними та неконкретними", пише Die Welt.

https://www.dw.com/uk/kancler-nimeccini-vidmoviv-ukraini-v-pramih-postavkah-tankiv-leopard-zmi/a-63032329

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відхилив під часу візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Берліна його прохання про збільшення військової підтримки. Про це у вівторок, 6 вересня, повідомила німецька газета Die Welt із посиланням на українські урядові кола. Йшлося про постачання Києву сучасних німецьких танків Leopard-2.

Приводом для обговорення стала пропозиція виробника зброї Krauss-Maffei Wegmann від 8 квітня про прямі постачання в Україну. На той момент компанія була готова поставити 100 танків, включаючи запасні частини та навчальні матеріали для солдатів, на понад півтора мільярда євро. Виробник обіцяв: перші блоки будуть готові до постачання через 36 місяців після укладання контракту, останній танк має бути доставлений протягом 65 місяців.

До візиту Шмигаля в Берлін Україна готувала протягом кількох місяців конкретний план, який надала Шольцу. "Ми навіть запропонували шляхи, якими Німеччина могла б постачати Україні ці танки", - казав український прем'єр. Йшлося про постачання "Леопардів" безпосередньо промисловістю.

Шольц, за даними газети, відмовився схвалити видачу експортної ліцензії, а його заяви під час зустрічі зі Шмигалем були "загальними та неконкретними". Die Welt додає, що канцлер Німеччини продемонстрував "повну відсутність готовності" змінити свою негативну позицію щодо прямих постачання танків.

Відповідаючи на запит Die Welt, у канцелярії Шольца заявили, що підтримка України у військовому, політичному, фінансовому та гуманітарному плані не буде ослаблена. "Ми просимо вас зрозуміти, що в принципі ми не повідомляємо про конфіденційні обговорення, які виходять за ці рамки", - сказала прессекретарка.

Шольц не реагує протягом п'яти місяців

У квітні Україна отримала пропозиції від виробника зброї Rheinmetall щодо купівлі 100 бойових машин піхоти Marder і 88 бойових танків Leopard-1, включаючи навчання та боєприпаси, на 268 мільйонів євро. За словами компанії, обладнання може стати "доступним швидко". Відповідні заявки на експорт були негайно подані, але Шольц за п'ять місяців ніяк не відреагував, зауважує газета.

Натомість він "вигадав кругові поставки": східноєвропейські держави мають постачати Україні старі радянські танки, а Берлін замінити їх сучасною німецькою технікою. Наприкінці серпня ФРН досягнула згоди зі Словаччиною про заміну 30 радянських бойових машин піхоти, поставлених в Україну Братиславою, на 15 танків Leopard-2. Під час свого візиту до Праги минулого тижня Шольц оголосив про завершення другої подібної процедури з Чехією.

8 вересня США знову запрошують партнерів на зустріч контактної групи з оборони України, яку ще називають "форматом Рамштайн" (від першого місця зустрічі - американської бази в Німеччині. - Ред.). За даними Die Welt, на ній також не варто очікувати проривів у питанні про танки.

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