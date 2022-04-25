 Rheinmetall просить уряд ФРН дозволити експорт танків в Україну - Die Welt | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2022

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Новини

Rheinmetall просить уряд ФРН дозволити експорт танків в Україну - Die Welt

За даними ЗМІ, німецький оборонний концерн Rheinmetall хоче експортувати до України 88 танків Leopard 1A5.

Німецькі танки Leopard 1A5

Німецькі танки Leopard 1A5

Німецький оборонний концерн Rheinmetall звернувся до федерального уряду в Берліні за дозволом на постачання Україні 88 танків Leopard 1A5. Про це у понеділок, 25 квітня, повідомляє німецьке видання Die Welt, яке має у розпорядженні відповідні документи.

Речник концерну Rheinmetall натомість відмовився у відповідь на запит агенції Reuters прокоментувати цю інформацію.

Раніше у понеділок речник німецького уряду повідомив, що найближчим часом буде ухвалено рішення про надання Україні 100 бойових машин піхоти (БМП) Marder, дозвіл щодо яких запросив Rheinmetall.

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Минулого тижня глава уряду Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) пояснив свою позицію щодо постачання важких озброєнь західного зразка в Україну. За його словами, через брак часу Україні краще надавати озброєння радянського зразка, з яким українські військові добре знайомі.

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