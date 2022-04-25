Rheinmetall просить уряд ФРН дозволити експорт танків в Україну - Die Welt

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За даними ЗМІ, німецький оборонний концерн Rheinmetall хоче експортувати до України 88 танків Leopard 1A5.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall звернувся до федерального уряду в Берліні за дозволом на постачання Україні 88 танків Leopard 1A5. Про це у понеділок, 25 квітня, повідомляє німецьке видання Die Welt, яке має у розпорядженні відповідні документи.
Речник концерну Rheinmetall натомість відмовився у відповідь на запит агенції Reuters прокоментувати цю інформацію.
Раніше у понеділок речник німецького уряду повідомив, що найближчим часом буде ухвалено рішення про надання Україні 100 бойових машин піхоти (БМП) Marder, дозвіл щодо яких запросив Rheinmetall.
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Минулого тижня глава уряду Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) пояснив свою позицію щодо постачання важких озброєнь західного зразка в Україну. За його словами, через брак часу Україні краще надавати озброєння радянського зразка, з яким українські військові добре знайомі.