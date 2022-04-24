 Швейцарія ускладнює постачання німецьких озброєнь Україні - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2022

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Новини

Швейцарія ускладнює постачання німецьких озброєнь Україні - ЗМІ

Уряд у Берні наклав вето на передачу Києву виготовлених у Швейцарії боєприпасів для БМП Marder, посилаючись на "швейцарський нейтралітет", повідомляють ЗМІ.

БМП Marder (архівне фото)

БМП Marder (архівне фото)

Постачання німецької зброї в Україну може ускладнитися через дії уряду Швейцарії, пише у неділю, 24 квітня, SonntagsZeitung. Згідно з поширеним повідомленням видання, що має в своєму розпорядженні заяву представника швейцарського державного секретаріату з питань економіки (SECO), Берн наклав вето на передачу Києву виготовлених у Швейцарії боєприпасів для БМП Marder.

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Свої дії уряд у Берні аргументував посиланням на "швейцарський нейтралітет", а також обов'язкові критерії для відмови, зумовлені законодавством стосовно поставок військових матеріалів у зони конфліктів.

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Хоча БМП Marder виготовляє дюссельдорфський концерн Rheinmetall, певні види боєприпаси до нього випускають у Швейцарії, уточнює видання SonntagsZeitung. Утім, досі незрозуміло, наскільки відмова від випущених у Швейцарії набоїв до БМП Marder може вплинути на наміри постачати ці бойові машини українським військовим.

Раніше одне з дочірніх підприємств концерну Rheinmetall повідомило про готовність постачати БМП Marder Україні.

Як повідомлялося,Швейцарія, попри свою політику нейтралітету, вирішила підтримати санкції ЄСпроти Росії, запроваджені після масштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого. Водночас  Швейцарія оголосила, що її нейтралітет не дозволяє постачання зброї у зони конфлікту. 

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