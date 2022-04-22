Шольц пояснив свою позицію щодо постачі важких озброєнь Україні

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) обґрунтував свою позицію щодо постачання важкої зброї західного виробництва в Україну. "Потрібно бути в змозі застосувати військову техніку без тривалого вишколу, без подальшої логістики, без (залучення. - Ред.) військових із наших країн", - сказав Шольц в інтерв'ю тижневику Der Spiegel, опублікованому в п'ятницю, 22 квітня. Це буде "найшвидше зі зброєю з колишніх радянських запасів, з якою українці добре знайомі", додав він.

Тож "не випадково, що кілька східноєвропейських партнерів НАТО зараз постачають таку зброю, і досі жоден союзник не постачав західних бойових танків", - пояснив Шольц. "Ми можемо послідовно заповнити прогалини, що утворилися в результаті цих поставок від наших партнерів, заміною (на бойову техніку. - Ред.) з Німеччини, як це ми щойно обговорювали у випадку зі Словенією".

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Напередодні в Берліні повідомили, що Німеччина планує поповнити танковий парк цієї балканської країни західними зразками озброєнь замість тих радянських танків Т-72, які Словенія готова передати Україні. Натомість словенська армія отримає від Німеччини БМП Marder та БТР Fuchs.

Зброя, яку Україна вже отримала від Німеччини

Водночас Шольц згадав про вже зроблені поставки зброї Німеччиною для України. "Ми поставили протитанкову зброю, зенітні ракети, боєприпаси, транспортні засоби та багато матеріалів із запасів Бундесверу", - сказав він. Разом із внеском десятків союзників це "безпосередньо допомогло Україні у її боротьбі (...) Ми бачимо це у військових успіхах української армії".

Але тепер "можливості Бундесверу щодо постачання подальшої зброї зі свого арсеналу (...) значною мірою вичерпані", наголосив Шольц. "Однак те, що ще може бути надано, ми, безумовно, постачатимемо - протитанкову зброю, протитанкові міни та артилерійські боєприпаси". Утім, наголосив очільник німецького уряду, Бундесвер повинен мати можливість "захистити територію Альянсу в будь-який час (...) Оскільки загроза території НАТО з боку Росії зберігається".

За словами канцлера, під час переговорів із німецькими промисловцями було складено список військового обладнання, що може бути швидко поставлене Україні. Це було обговорено з міністерством оборони України. Як і раніше, йдеться про "оборонну зброю та міномети", сказав Шольц. "Ми платимо за ці поставки зброї. Загалом Німеччина виділяє два мільярди євро, значна частина яких піде безпосередньо на користь Україні", - додав політик.