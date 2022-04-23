Rheinmetall запросив у Берліна дозвіл на експорт 100 БМП Marder в Україну

Дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду в Берліні за дозволом на постачання Києву 100 бойових машин піхоти типу Marder. Про це у суботу, 23 квітня, повідомила німецька газета Welt am Sonntag.

За даними видання, запит надійшов до міністерства економіки ФРН, після чого його негайно передали до Федеральної ради безпеки, до якої, крім глави уряду Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), входять керівник відомства федерального канцлера, а також міністри закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, фінансів, економіки, економічної співпраці та юстиції. Це означає, пише видання, що найближчими днями цей орган має вирішити: чи готовий Берлін на пряме постачання важкого озброєння з Німеччини в Україну. За даними Welt am Sonntag, це перша подібна заявка з початку війни Росії проти України.

Читайте також: Шольц і важке озброєння для України: канцлер Німеччини під вогнем критики

Газета вказує, що компанія Rheinmetall Landsysteme готова продати БМП Україні "в найкоротші терміни". Причому першу партію, за цими даними, можна поставити Києву "протягом кількох тижнів".

Досі Берлін відмовлявся постачати важкі озброєння Україні

Раніше заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь (Markus Laubenthal) відкинув можливість постачання важкого озброєння Києву. За його словами, німецькі БМП Marder необхідні Німеччині, зокрема, для виконання різних зобов'язань у складі формувань Північноатлантичного альянсу. Якщо Marder буде направлено Києву, "у Бундесверу не залишиться нічого для Сил швидкого реагування НАТО, якщо буде потрібна підтримка", заявив Маркус Лаубенталь в ефірі громадсько-правової медіакомпанії ZDF 20 квітня.

Нагадаємо, напередодні канцлер Шольц пояснив свою позицію щодо постачання важких озброєнь західного зразка в Україну. За його словами, через брак часу Україні краще надавати озброєння радянського зразка, з яким українські військові добре знайомі.

Читайте також: Чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю