 Rheinmetall запросив у Берліна дозвіл на експорт 100 БМП Marder в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Rheinmetall запросив у Берліна дозвіл на експорт 100 БМП Marder в Україну

Федеральна рада безпеки має вирішити, чи готовий Берлін на пряме постачання важкого озброєння з ФРН в Україну. Це перша подібна заявка з початку війни РФ проти України.

Німецька БМП типу Marder

Німецька БМП типу Marder

Дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду в Берліні за дозволом на постачання Києву 100 бойових машин піхоти типу Marder. Про це у суботу, 23 квітня, повідомила німецька газета Welt am Sonntag.

За даними видання, запит надійшов до міністерства економіки ФРН, після чого його негайно передали до Федеральної ради безпеки, до якої, крім глави уряду Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), входять керівник відомства федерального канцлера, а також міністри закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, фінансів, економіки, економічної співпраці та юстиції. Це означає, пише видання, що найближчими днями цей орган має вирішити: чи готовий Берлін на пряме постачання важкого озброєння з Німеччини в Україну. За даними Welt am Sonntag, це перша подібна заявка з початку війни Росії проти України.

Читайте також: Шольц і важке озброєння для України: канцлер Німеччини під вогнем критики

Газета вказує, що компанія Rheinmetall Landsysteme готова продати БМП Україні "в найкоротші терміни". Причому першу партію, за цими даними, можна поставити Києву "протягом кількох тижнів".

Досі Берлін відмовлявся постачати важкі озброєння Україні

Раніше заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь (Markus Laubenthal) відкинув можливість постачання важкого озброєння Києву. За його словами, німецькі БМП Marder необхідні Німеччині, зокрема, для виконання різних зобов'язань у складі формувань Північноатлантичного альянсу. Якщо Marder буде направлено Києву, "у Бундесверу не залишиться нічого для Сил швидкого реагування НАТО, якщо буде потрібна підтримка", заявив Маркус Лаубенталь в ефірі громадсько-правової медіакомпанії ZDF 20 квітня.

Нагадаємо, напередодні канцлер Шольц пояснив свою позицію щодо постачання важких озброєнь західного зразка в Україну. За його словами, через брак часу Україні краще надавати озброєння радянського зразка, з яким українські військові добре знайомі.

Читайте також: Чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю

Дивитись відео 05:07

Гроші замість зброї? Чому Німеччина не дає Україні бронетехніку (21.04.2022)

Реклама

Докладно

Зруйнована адміністративна будівля металургійного заводу Азовсталь у Маріуполі, фото 21 квітня 2022 року

Військовий експерт про ситуацію довкола Маріуполя

DW поговорила з австрійським генералом про те, чому Росія так прагне взяти під контроль Маріуполь.  

Візок у супермаркеті з продуктами марки Persil (фотоілюстрація)

Чому Henkel та SAP таки йдуть з РФ, а Continental повернувся

Вони намагалися зберегти бізнес у РФ, але передумали. Чи стане це початком другої хвилі відходу західного бізнесу з РФ?  