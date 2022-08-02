Канцлер Німеччини заперечує скорочення військової допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) спростовує інформацію ЗМІ про зменшення військової допомоги Україні та запевняє, що ФРН надаватиме її до тих пір, доки в цьому буде необхідність.

Напередодні німецьке видання Die Welt, проаналізувавши список наданої Німеччиною зброї Україні, зробило висновок про скорочення поставок. "Це просто неправда!" - обурився Шольц під час інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, опублікованому 1 серпня.

За словами канцлера, Німеччина постачає Україні зброю та боєприпаси з перших днів повномасштабного нападу Росії. "Це повна відмова від залізної політики всіх федеральних урядів Німеччини - заборони експорту зброї в кризові зони", - наголосив Шольц.

Доставляли все, що було

Він додав, що від самого початку Німеччина почала постачати протитанкові та зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги, а пізніше перейшли до більш складних і цінних систем. "Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні системи, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби. Деякі з цих систем настільки нові, що є лише кілька вироблених, а деякі з них навіть не були представлені в Бундесвері (збройних силах Німеччини. - Ред.)", - сказав Шольц.

Також Німеччина забезпечує навчання українських екіпажів: зараз українці проходять підготовку на новому та більш досконалому обладнанні в кількох місцях Німеччини. "І ми продовжуватимемо надавати цю підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно", - зазначив канцлер.

Україна отримала від Німеччини артилерію і РСЗО

1 серпня українська влада повідомила, що країна отримала реактивні системи залпового вогню Mars II від Німеччини. Наприкінці липня Збройні сили України отримали від ФРН перші три самохідні зенітні установки Gepard.

У червні в Україну з Німеччини прибули перші самохідні гаубиці PzH 2000. Це була перша поставка важкого озброєння з ФРН. Днями німецький уряд схвалив постачання Києву ще 100 таких установок.

Анонсована передача Україні Німеччиною комплексу протиповітряної оборони IRIS-T поки що досі залишається у планах.