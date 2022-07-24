Постачання німецьких ППО Україні затримується - ЗМІ

Постачання Україні систем протиповітряної оборони (ППО) з Німеччини затримується через відсутність дозволу з боку уряду ФРН, повідомило видання Welt am Sonntag 22 липня, посилаючись на джерела.

На початку липня український уряд подав заявку на купівлю 11 зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM у німецької компанії з виробництва зброї Diehl Defense. Одна установка вартує 140 мільйонів євро, а всі - 1,5 мільярда євро. Київ запросив фінансову підтримку для закупівлі цих систем. Угоду схвалило німецьке міністерство економіки, але остаточний дозвіл має видати федеральна рада безпеки. Заявка лишається без схвалення вже три тижні.

Представник уряду повідомив виданню, що рада безпеки проводить таємні засідання: "Тут не можна надати жодної інформації. Ми принципово не коментуємо поточні угоди з іншими країнами". За даними Welt am Sonntag, постачання систем очікується до кінця року.

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Найсучаснішa ППО для захисту міст

Канцлер ФРН Олаф Шольц пообіцяв Україні ППО під час виступу в Бундестазі 1 червня. За його словами, ця "найсучасніша система" дозволить Києву "захистити велике місто від російських повітряних ударів". Керовані ракети можуть збивати повітряні цілі - літаки, вертольоти та ракети - на відстані до 40 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів.

Наприкінці червня на той час посол України в Німеччині Андрій Мельник сказав, що вдалося подолати божевільний політичний опір і в тісній закулісній взаємодії з виробником - компанією Diehl Defence - домогтися укладання контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 мільйонів євро, причому коштом німецького уряду".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) уточнила, що поставки можуть тривати кілька місяців. "Ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T - одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка нині знаходиться лише на стадії виробництва та, сподіваюся, буде готова наприкінці літа", - сказала Бербок в інтерв'ю DW 21 липня. Очікувалося, що повністю введені в експлуатацію в Україні вони можуть бути не раніше ніж у листопаді.

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