Уряд ФРН схвалив постачання Україні ще 100 САУ PzH 2000

Уряд ФРН схвалив постачання Україні ще 100 самохідних артилерійських установок PzH 2000, пише у середу, 27 липня, видання Der Spiegel. Дозвіл на виробництво гаубиць для прямих постачань Україні влада видала виробнику PzH 2000, компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ще 13 липня. Вартість цих поставок компанія оцінює в 1,7 мільярда євро - це майже втричі більше, ніж сукупна вартість поставок німецького озброєння Україні, що вже відбулися. KMW розпочала випуск озброєнь, проте незрозуміло, коли перші екземпляри надійдуть в Україну.

Очікується, що виробництво всіх гаубиць розраховане на декілька років, тож головним завданням є довгострокове посилення української армії. Також, за словами міністерки оборони Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), Україна перед постачанням пообіцяла федеральному уряду, що не атакуватиме жодної цілі на території Росії зброєю з Німеччини.

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Гаубиця PzH 2000 - чим вона відома

Оснащена 155-мм гарматою, автоматизованою системою управління вогнем, автоматичною системою заряджання PzH 2000 вважається найдосконалішою серійною САУ у світі. Вона здатна випускати три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд на дальність до 30-40 кілометрів. Втім, як повідомляє dpa, зі 119 САУ цього типу, що стоять на озброєнні Бундесверу, лише близько 40 перебувають у стані повної технічної готовності.

Унікальною особливістю цих машин вважається також здатність цілитися по цілях, що рухаються. Раніше у коментарі DW український військовий експерт Олег Жданов повідомляв, що сучасні гаубиці можуть зіграти найбільше значення на полі бою в Україні. Саме гаубиці Жданов вважає game changer, тобто фактором, що змінює характер військового протистояння, "бо вони складають основу вогневої поразки противника". Це особливо може стосуватися півдня України з великими рівнинними територіями, контроль за якими може встановити артилерія.