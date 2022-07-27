 Уряд ФРН схвалив постачання Україні ще 100 САУ PzH 2000 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2022

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Новини

Уряд ФРН схвалив постачання Україні ще 100 САУ PzH 2000

Вартість зброї компанія-виробник оцінює в 1,7 мільярда євро - це майже втричі більше, ніж сукупна вартість поставок німецького озброєння Україні, що вже відбулися.

Самохідна артилерійська установка PzH 2000

Самохідна артилерійська установка PzH 2000

Уряд ФРН схвалив постачання Україні ще 100 самохідних артилерійських установок PzH 2000, пише у середу, 27 липня, видання Der Spiegel. Дозвіл на виробництво гаубиць для прямих постачань Україні влада видала виробнику PzH 2000, компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ще 13 липня. Вартість цих поставок компанія оцінює в 1,7 мільярда євро - це майже втричі більше, ніж сукупна вартість поставок німецького озброєння Україні, що вже відбулися. KMW розпочала випуск озброєнь, проте незрозуміло, коли перші екземпляри надійдуть в Україну.

Очікується, що виробництво всіх гаубиць розраховане на декілька років, тож головним завданням є довгострокове посилення української армії. Також, за словами міністерки оборони Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), Україна перед постачанням пообіцяла федеральному уряду, що не атакуватиме жодної цілі на території Росії зброєю з Німеччини.

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Гаубиця PzH 2000 - чим вона відома

Оснащена 155-мм гарматою, автоматизованою системою управління вогнем, автоматичною системою заряджання PzH 2000 вважається найдосконалішою серійною САУ у світі. Вона здатна випускати три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд на дальність до 30-40 кілометрів. Втім, як повідомляє dpa, зі 119 САУ цього типу, що стоять на озброєнні Бундесверу, лише близько 40 перебувають у стані повної технічної готовності.

Унікальною особливістю цих машин вважається також здатність цілитися по цілях, що рухаються. Раніше у коментарі DW український військовий експерт Олег Жданов повідомляв, що сучасні гаубиці можуть зіграти найбільше значення на полі бою в Україні. Саме гаубиці Жданов вважає game changer, тобто фактором, що змінює характер військового протистояння, "бо вони складають основу вогневої поразки противника". Це особливо може стосуватися півдня України з великими рівнинними територіями, контроль за якими може встановити артилерія.

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